Астраханские власти хотят увеличить штрафы за ненадлежащее содержание зданий

В Астрахани планируют увеличить штрафы для собственников и арендаторов зданий за несоблюдение требований по содержанию. Соответствующий законопроект внесен городской думой в региональный парламент, пишет AST-NEWS.ru.

Городские власти намерены увеличить штрафы для граждан с 1-3 тыс. руб. до 3-5 тыс. руб., для должностных лиц — с 2-4 тыс. руб. до 5-10 тыс. руб., а для юридических лиц — с 10 тыс. руб. до 50-100 тыс. руб. В законопроекте отмечается, что текущие штрафы не соответствуют наносимому вреду и не сдерживают правонарушения.

Статистика показывает рост числа нарушителей по региону: в 2022 году зафиксировано 448 случаев, в 2023 году — 484, а в 2024 году — 860. В Астрахани количество нарушений также увеличилось: с 235 в 2022 году до 460 в 2024 году. Чиновники считают, это свидетельствует о низкой эффективности действующих штрафов.

Нина Шевченко