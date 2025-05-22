Следствие начало проверку после схода семи грузовых вагонов с рельсов в Саратове

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России приступил к проверке о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ) по факту схода семи грузовых вагонов с рельсов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно предварительным сведениям, семь грузовых вагонов с зерном сошли с рельсов вечером накануне, 21 мая, на основном пути станции Нефтяная Заводского района Саратова. Два из них опрокинулись. Никто не пострадал, специалисты оценивают ущерб.

Следователи изучили место происшествия. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов