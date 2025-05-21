В Саратове депутат Артем Чеботарев назвал строительную политику необдуманной

Ошибки в строительной политике Саратовского региона привели ко многим проблемам. На это в своем выступлении на заседании в облдуме указал депутат СРЗП Артем Чеботарев.

В своем выступлении Артем Чеботарев указал, что фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» следит за процессом поиска земель для создания новых парков и скверов.

«Дискуссия вокруг „Территории детства“ стала важным стимулом для возобновления работы над этим вопросом,— высказался парламентарий. — Проблема нехватки земли в городе возникла в результате решений, принятых в прошлом: у нас был генплан, но почему-то мало кто им руководствовался и пытался ему следовать, частные интересы и отсутствие масштабной стратегии привели к хаотичной застройке».

Частные интересы привели к тому, что в собственности находится большое количество имущества, земель, хотя «этих людей тут нет уже очень давно, и они не очень сильно заинтересованы в том, что происходит за пределами их собственности». Такой же подход наблюдается у коммунальных структур. Так, «Т Плюс» мало интересует, какой план у дорожников. Дорожников не интересует состояние убитых железнодорожных переездов, потому что это закреплено за РЖД. Этот список, по словам депутата, можно продолжать долго.

«Для полноценного развития территории нужен комплексный подход, где просчитаны все мельчайшие детали,— уверен Артем Чеботарев. — На фоне этих реалий наша фракция поддерживает недавнее решение о запрете застройки на месте снесенных домов в пользу зеленых зон».

Парламентарий назвал прошлую строительную политику необдуманной. Чтобы выправить ситуацию, необходимо двигаться последовательно и обдуманно не только в вопросе озеленения, но и в транспорте, ЖКХ, развития городских и сельских пространств, организации досуга.

«Необходимо менять логику управления коммуникаций в регионе»,— подытожил депутат.

Татьяна Смирнова