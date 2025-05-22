Пензенца обвинили в госизмене за контакты с украинской разведкой и арестовали

В Пензенской области задержан местный житель по обвинению в государственной измене. По данным ФСБ, он передал украинской разведке информацию о российском оборонно-промышленном комплексе и железнодорожных перевозках военной техники.

Пресс-служба ФСБ сообщила, что задержанному 1987 года рождения удалось установить контакт с представителем Главного управления разведки Украины через Telegram. Переданные данные могли быть использованы против Вооруженных сил России.

Никита Маркелов