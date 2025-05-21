Счетная палата Саратовской области проверила нацпроекты и выдала рекомендации

Счетная палата Саратовской области выявила задержки в реализации национальных проектов из-за несогласованности данных между региональными министерствами. В отчете, представленном губернатору, указано, что это привело к срывам сроков сдачи объектов в 2024 году.

Аудиторы отметили, что степень готовности объектов варьируется от 30% до 92%. Особое беспокойство вызывает строительство нового корпуса дома-интерната в Балакове, который должен был быть завершен в декабре прошлого года, но к 1 января был готов лишь на 83,3%. В Балаковском районе значительные задержки наблюдаются в строительстве центра культурного развития и дома культуры в Быковом Отроге.

В Энгельсском районе отстают работы по реконструкции Дома офицеров, что привлекло внимание прокуратуры. Подрядчикам уже вынесены предостережения. Готовность малой сцены ТЮЗа в Саратове к началу года составила 70%, а строительства путепровода через железнодорожные пути в Ленинском районе — 71,1%. Завершение всех этих объектов перенесено на 2025 год.

Счетная палата также выявила проблемы в проекте «Здравоохранение». В 2024 году лечебные учреждения Саратовской области не достигли плановых показателей по числу прошедших диспансеризацию пациентов и не устранили нехватку кадров. Аудиторы рекомендуют губернатору устранить асинхронность путем корректировки информации в паспортах национальных и региональных проектов.

Никита Маркелов