Олег Савченко отбывает в Африку

Полномочия депутата Госдумы добровольно сложил единоросс Олег Савченко, с перерывом на один созыв (2016–2021 гг.) представлявший в нижней палате Волгоградскую область с 2003 года. Господин Савченко пояснил «Ъ-Средняя Волга», что ему предложили участвовать в организации продления международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» до Восточной Африки. При этом бывший глава реготделения «Единой России» и экс-кандидат в губернаторы уточнил, что оставляет для себя возможность дальнейшего участия в политике и на региональном, и на федеральном уровнях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярослав Малых, Коммерсантъ Фото: Ярослав Малых, Коммерсантъ

Олег Савченко, до вчерашнего дня занимавший пост зампреда комитета по финансовому рынку Государственной думы, сложил полномочия депутата. Бывший народный избранник переходит на другую работу, которая потребует «всего внимания и самоотдачи, и эффективно совмещать ее с важными обязанностями народного избранника не получится».

Господин Савченко пояснил, что будет заниматься администрированием и развитием проекта международного транспортного коридора «Север-Юг», в котором участвовал до избрания в действующий созыв Госдумы в сентябре 2021 года.

В перерыве между созывами Олег Савченко был учредителем и гендиректором ООО «Портово-Логистическая Компания „Каспий“», развивающим порт Оля в Астраханской области. Именно в этом качестве господин Савченко возглавил рейтинг самых богатых депутатов Волгоградской областной думы, задекларировав в 2019 и 2020 годах доходы в 564,8 млн руб. и 1,64 млрд руб. соответственно.

В январе этого года Минтранс утвердил открытие в порту Оля нового пункта пропуска через госграницу для приема контейнерных и генеральных грузов, масла и зерна. Компания «ПЛК «Каспий» в рамках этого проекта построила контейнерный терминал на 8 и 9 причале порта с потенциалом до 100 судозаходов в год (300 тыс. тонн).

С 2022 года «ПЛК „Каспий“» и целый ряд связанных компаний в Астрахани, Москве и Севастополе принадлежат Игорю Рудецкому, ранее работавшему помощником депутата Савченко. Теперь, уточнил в разговоре с «Ъ-Средняя Волга» сам Олег Савченко, он будет заниматься «дальнейшим развитием и запуском» проекта «на новой географии».

«Это Ближний Восток, задача минимум четыре терминала с российской юрисдикцией,— сказал господин Савченко,— большего пока раскрыть не могу».

Одновременно стало известно, что РЖД рассчитывает на продление международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» в направлении Африки «и готовы сотрудничать в рамках этого проекта» с заинтересованными логистическими бизнесами. Об этом 22 мая на заседании экспертного совета в Госдуме заявил первый замглавы РЖД Сергей Павлов.

«Такие страны, как Египет, Алжир, Кения, Нигерия, ЮАР, наряду со странами Ближнего Востока, входят в число основных направлений экспорта российского зерна. В прошлом году мы перевезли почти 8 млн тонн этих грузов. И для России также огромное значение имеют и поставки полезных ископаемых из Африки»,— цитирует ТАСС топ-менеджера госмонополии.

Политолог Александр Сайгин отмечает, что депутат так или иначе занимался МТК «Север-Юг» и во время работы в созыве, и логично, что господин Савченко решил сконцентрироваться на логистическом проекте. «Сейчас это стратегическое направление точно важнее, а для политической активности в стране не лучшее время»,— рассуждает господин Сайгин.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также называет южный маршрут стратегическим приоритетом для России, объясняя это тем, что восстановление торговли с Европой в прежнем объеме «на какое-то время невозможно объективно», что снижает роль портов Северо-Запада, да и остальные направления российской торговли предстоит диверсифицировать. С точки зрения экспортных возможностей, отмечает эксперт, и Китай в определенном смысле близок к исчерпанию ресурса. Хотя бы потому, что КНР взял курс на возобновляемую энергетику. «В этой связи порты для поставок в Африку — это огромный потенциал, который в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет только увеличиваться,— констатирует господин Бурмистров, — этот проект действительно стратегический, и пока даже горизонта какого-то для его перспектив не видно, они очень широки».

Ярослав Малых