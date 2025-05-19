Экс-министра Олега Костина оправдал суд в Саратове

Сегодня, 19 мая, на судебном участке № 1 Фрунзенского района Саратова вынесли решение по делу бывшего министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина. Информацию разместили в ГАС «Правосудие».

Олег Костин возглавлял региональный минздрав с апреля 2020 года по июнь 2024-го, в феврале-октябре 2022 года был также заместителем председателя областного правительства. Закончил государственную службу в связи с состоянием здоровья. До кресла министра занимал руководящие должности в медучреждениях Саратова. Господин Костин по образованию хирург, является кандидатом медицинских наук.

В минувшем марте бывшего министра обвинили в неисполнении судебного решения (ч. 2 ст. 315 УК РФ). По версии обвинения, Олег Костин не обеспечил предоставление ребенку-инвалиду необходимого препарата — сабрила. Подсудимый объяснил, что задержка случилась из-за того, что французский поставщик перестал перестал завозить указанное лекарство, а от отечественного аналога мать пациента отказалась.

Обвинение представляла прокурор Наталья Дунаева. Надзорное ведомство требовало штраф 195 тысяч рублей и запрет на работу в органах власти. Судья Екатерина Чермашенцева оправдала Олега Костина в связи с отсутствием состава преступления, рассказал «Ъ — Средняя Волга» адвокат подсудимого Андрей Морозов.

Дарья Васенина