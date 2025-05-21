Суд отказал ФНС в банкротстве чешской компании с активами в Саратовской области

Арбитражный суд (АС) Саратовской области отказал ФНС России в признании компании «Эволюшн системс С.Р.О.» банкротом. Заявление ФНС было подано 22 ноября 2024 года, но суд отклонил его 17 апреля текущего года, сообщили в пресс-службе АС региона.

ФНС требовала признать компанию несостоятельной и начать конкурсное производство. Сумма претензий составила почти 14 млн руб., включая недоимки, пени и штрафы.

По информации суда, «Эволюшн системс С.Р.О.» зарегистрирована в Праге, но владеет имуществом в Саратове: с. Сабуровка, СНТ «Разлив».

Заявление было оставлено без движения 27 ноября и 28 декабря 2024 года в связи с процессуальными нарушениями: документы направлялись по адресу местонахождения имущества в СНТ «Разлив», а не по юридическому адресу в Праге. После устранения недочетов, включая предоставление выписок из чешского реестра и подтверждения отсутствия активов в РФ, дело возобновили 3 февраля текущего года, указано в картотеке.

В том же месяце ФНС уведомила суд о поступлении от должника платежей на общую сумму 13,97 млн руб. А к марту задолженность была полностью погашена. Тогда суд указал, что оснований для признания «Эволюшн системс» банкротом нет, так как долг погашен.

Нина Шевченко