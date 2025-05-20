В Астрахани введут комендантский час для баров без лицензии

Власти Астрахани усиливают контроль за продажей алкоголя, вводя новые ограничения для пивных заведений и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. С 1 сентября 2025 года торговля алкоголем в этих местах будет запрещена с 22:00 до 1:00 следующего дня. Для объектов на прилегающих к жилым домам территориях запрет на продажу алкоголя будет действовать с 23:00 до 10:00.

Зампредседателя регионального правительства Виктория Гурьянова отметила, что многие из этих заведений не соответствуют требованиям к объектам общественного питания. Часто у них отсутствуют залы обслуживания, мебель и помещения для приготовления пищи, заявила госпожа Гурьянова. По данным УМВД, в 2024 году было составлено более 400 административных протоколов о нарушении тишины, и многие из нарушителей были клиентами ночных пивных заведений.

Запреты не распространяются на рестораны и объекты общественного питания с лицензией на продажу алкогольной продукции. Комендантский час затронет только те заведения, которые торгуют пивом и пивными напитками без лицензии. Инициатором изменений стал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, а областная дума поддержала его предложение.

Нина Шевченко