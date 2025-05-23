Фонтан на Ильинской площади Саратова отремонтируют до середины августа

В Саратове хотят реконструировать фонтан на Ильинской площади. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок.

Администрация Октябрьского района, являющаяся заказчиком работ, готова заплатить подрядчику 23,1 млн руб. В настоящее время принимаются заявки. Победитель станет известен 3 июня.

Отреставрировать фонтан необходимо до 15 августа текущего года. Подрядчику предстоит разобрать железобетонные конструкции, провести работы на стенах, привести в порядок чаши, сделать гидроизоляцию. Также от специалистов потребуется проведение электро- и водоснабжения, укладка гранитной плитки, посев газона.

Павел Фролов