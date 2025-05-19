Глава Саратова поручил подготовить и провести конкурс по благоустройству

Глава Саратова Михаил Исаев в ходе постоянно действующего совещания дал ряд поручений в части создания комфортной городской среды и развития инфраструктуры. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Так, господин Исаев поручил председателю комитета ЖКХ Алексею Сидорову и экономическому блоку разработать положение, подготовить и провести конкурс по благоустройству. В планах выбор лучшего двора, входных зон, прилегающих территорий торговых объектов, а также подведение итогов и рассмотрение призового фонда.

Михаил Исаев также дал поручение главному архитектору Саратова и начальнику отдела по созданию и сохранению зеленых насаждений. Они должны представить предложения по концепции благоустройства въездов в город, транспортных развязок и районов. В этой работе им предстоит учитывать особенности застройки, исторической ценности и туристической привлекательности.

Перед председателем комитета по инженерной защите Эдуардом Нарыжным и начальником департамента Гагаринского района Владимиром Бьятенко поставлена задача до начала второго летнего месяца завершить строительство причала в селе Синенькие. Глава Саратова призвал ускорить работы в этой части.

Павел Фролов