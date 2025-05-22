Прокуратура оспорила договоры аренды земли под Астраханью

Прокуратура через суд оспорила договоры аренды земельных участков в Астраханской области, заключенных с нарушениями закона. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что администрация Наримановского района передала в аренду третьему лицу два земельных участка общей площадью свыше 40 га, относящихся к федеральной собственности. В соответствии с договорами на этих участках предполагалось ведение сельскохозяйственной деятельности.

Надзорное ведомство указало на отсутствие у администрации Наримановского района полномочий по распоряжению этой категорией земель лесного фонда. Прокуратура обратилась с исками в Арбитражный суд Астраханской области, который признал договоры аренды участков недействительными. Земли возвращены в федеральную собственность, записи в ЕГРН о незаконно возникших правах аренды погашены.

Павел Фролов