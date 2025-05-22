Топ-менеджер Реновы Юрий Моисеев не смог оспорить отказ взыскивать деньги со СМИ

Топ-менеджер группы компаний «Ренова» Юрий Моисеев проиграл судебный спор саратовским журналистам в третьей инстанции. Иск был подан в 2024 году против издания «Общественное мнение» из-за статьи о водоснабжении Марксовского района, где господин Моисеев был главой с 2006 по 2012 год. Он считал, что публикация повредила его репутации.

Иски на 100 тыс. рублей каждый были объединены. В октябре 2024 года судья Фрунзенского районного суда Анастасия Кривова отказала в удовлетворении иска, но Моисеев подал апелляцию. Саратовский областной суд и Первый кассационный суд поддержали решение судьи Кривовой.

Судебное производство по взысканию расходов с Юрия Моисеева уже начато. С 12 мая Байсангуровский районный отдел судебных приставов города Грозный занимается этим делом, но задолженность пока не погашена.

Никита Маркелов