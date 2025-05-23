Астраханскую птицефабрику восстановят после пожара с помощью правительства

Правительство Астраханской области окажет помощь в восстановлении птицефабрики «Владимировская» в Ахтубинском районе после пожара. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

По поручению главы области Игоря Бабушкина пострадавшей птицефабрике поможет региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности. Речь идет, в частности, о льготном кредитовании. Также производство может рассчитывать на компенсацию за утерянных кур-несушек.

Напомним, пожар на указанной птицефабрике произошел 15 мая. Никто из людей не пострадал, но погибли порядка 166 тыс. кур-несушек, сгорел один промышленный цех. С января по май минувшего года на объекте действовал карантин по гриппу птиц. Ожидалось, что предприятие выйдет на производственную мощность в текущем году.

Павел Фролов