В Волгограде сорвался аукцион стоимостью 2,5 млрд из-за жалобы самарской фирмы

В Волгограде затянулся процесс выбора подрядчика для реконструкции Городищенской оросительной системы. Тендер был объявлен ФГБОУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области» 29 апреля. Стоимость проекта — 2,55 млрд руб. Подведение итогов аукциона должно было состояться после 16 мая, но процедуру приостановило ФАС из-за жалобы самарского ООО «Стройнефть».

ООО «Стройнефть» зарегистрировано в апреле 2012 года в Самаре. Фирма специализируется на строительстве инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. С ноября 2019 года компанией руководит Павел Лыков, ему принадлежит 100% уставного капитала (20 млн руб.). 2024 год «Стройнефть» завершило с прибылью 506 млн руб. при обороте 4,4 млрд руб.

Участник аукциона посчитал, что контрольная сумма отчета о строительно-техническом обследовании не совпадает с указанной в заключении экспертизы. Кроме того, «Стройнефть» усмотрела отсутствие разделов проектной документации — пояснительная записка и конструктивные решения. По мнению компании, это противоречит требованиям ст. 33 закона №44-ФЗ.

Помимо прочего, вопросы вызвало и технического задание из-за условия о строительных материалах «не ранее 2024–2025 годов выпуска». Представители фирмы считают, это искусственно сужает конкуренцию, исключая аналогичные изделия прошлых лет, соответствующие стандартам. Еще один спорный момент — требования к утилизации отходов. В проекте контракта упоминаются компании ООО НПО «Крелит», ООО «Молот» и ООО «Тора». Однако, как выяснилось, «Крелит» находится в процессе исключения из ЕГРЮЛ, а у «Торы» отсутствует лицензия на транспортировку опасных отходов III класса. Это создает риск срыва работ, поскольку альтернативные операторы не указаны.

Дополнительные претензии касаются формулировок в контракте: раздел об утилизации отходов ссылается на «капитальный ремонт», тогда как закупка касается «реконструкции». Также в приложении №2 не указан срок выполнения работ по прокладке кабельной линии, что, по мнению заявителя, вводит участников в заблуждение.

Сейчас на сайте «ЕИС Закупки» указано, что жалоба отозвана. Управление мелиорации объявило новый конкурс 22 мая. Итоги торгов планируют подвести 11 июня. Сдачу самого объекта заказчик ожидает к 30 ноября 2028 года.

Нина Шевченко