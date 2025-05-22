Авиаперевозчик отменил летние пятничные авиарейсы из Пензы в Сочи

Летние пятничные рейсы из Пензы в Сочи отменены. Речь идет о периоде с 6 июня по 29 августа.

Авиаперевозчик проинформировал пассажиров об отмене накануне, 21 мая. Воздушным судам предстояло вылетать из Пензы в 06:20, а из Сочи — в 01:15.

Уведомления поступили гражданам, которые купили билеты на 6, 13, 20 и 27 июня, 4, 11, 18 и 25 июля, а также 1, 8, 15, 22 и 29 августа. По информации авиакомпании, чтобы вернуть потраченные на билет деньги, требуется обращение по месту его оформления.

Павел Фролов