В Пензе в июне 2025 года начнут сносить недостроенную гостиницу «Интурист»

В Пензе в следующем месяце приступят к сносу недостроенной гостиницы «Интурист». На ее месте должен появиться многофункциональный жилой комплекс. Об этом стало известно сегодня, в понедельник, на рабочем выезде губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

По словам гендиректора ООО «Строительная группа "Рисан "» Сергея Лисовола, итогом переговоров с владельцами здания стало приобретение этого объекта. Он отметил, что в настоящее время специалисты его организации работают с двумя архитектурными бюро в части концепции того, что появится на месте недостроя.

На демонтаж здания уйдет несколько месяцев. «Проект посмотрим, и очень здорово, что эта развалина превратится в хорошую зону жилой застройки»,— сказал Олег Мельниченко.

Губернатора ознакомят с концепцией, как только она будет готова. После согласования специалисты займутся возведением нового объекта. Ожидается, что эти работы начнутся уже в 2026 году.

Павел Фролов