Вместо упокоения

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за захоронений на земле сельскохозяйственного назначения у кладбища «Восточное» в Энгельсе Саратовской области. По данным прокуратуры, должностные лица администрации района, МКУ «Энгельсская недвижимость» и МБУ «Ритуал» с 2011 года незаконно выдавали разрешения на захоронения на участке в 10 га и тем самым нанесли собственнику Андрею Аристархову ущерб в размере 52 млн руб. Соответствующий иск предприниматель подал в марте 2025 года в Арбитражный суд Саратовской области. Администрация рассматривала планы по расширению территории погоста за счет выкупа соседнего участка и изменения его назначения, но документально это так и не было оформлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погребение от 2023 года на Восточном кладбище Энгельсе

Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ Погребение от 2023 года на Восточном кладбище Энгельсе

Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ

Следственный отдел по Энгельсу СУ СКР России по Саратовской области возбудил дело по факту захоронения на сельхозземле у кладбища «Восточное». Произошедшее силовики квалифицировали как халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба.

Дело возбуждено по материалам прокуратуры. Надзорный орган в ходе проверки пришел к выводу, согласно которому «должностные лица администрации Энгельсского муниципального района, МКУ „Энгельсская недвижимость“ и МБУ „Ритуал“ ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности». По данным прокуратуры, неустановленные муниципальные служащие, а также сотрудники «Ритуала» незаконно выдавали разрешения на захоронение, а также согласовывали формирование семейных захоронений на прилегающем к кладбищу участке, предназначенном для сельскохозяйственной деятельности. Земельное и похоронное законодательство нарушалось как минимум с декабря 2011 года, уверяет надзор.

«В результате преступной халатности неустановленных должностных лиц причинен ущерб собственнику земельного участка в виде невозможности его использования по целевому назначению»,— подчеркивают в прокуратуре.

В марте Арбитражный суд Саратовской области принял к производству иск индивидуального предпринимателя Андрея Аристархова к администрации Энгельсского района с требованием о возмещении ущерба. Как ранее писал «Ъ — Средняя Волга», речь идет об участке площадью порядка 10 га к югу от кладбища «Восточное». Кадастровая стоимость земли составляет 41,4 млн руб. Погост официально закрыли в 2011 и повторно в 2019 году из-за нехватки мест, но захоронения продолжались. В 2021 году депутаты планировали расширить кладбище за счет участка господина Аристархова, однако изъятие не состоялось. Несмотря на вид разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства», сервисы 2ГИС и Яндекс Карты относят его к территории кладбища. Энгельсская администрация в свою очередь сообщала «Ъ», что на спорной земле захоронения не ведутся с 2019 года, не считая подхоронений в родственные могилы.

Решение суда по делу о халатности сыграет существенную роль в споре о возмещении ущерба, уверен управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров: «Вступивший в силу приговор по уголовному делу обладает преюдициальным значением: установленные им факты обязательны для гражданского суда, если они касаются обстоятельств, значимых для спора. Обвинительный приговор, подтверждающий нарушения земельного законодательства, укрепит позиции истцов, требуя восстановления правового режима участка или взыскания ущерба. Оправдательный вердикт, напротив, может затруднить доказывание противоправности действий ответчика, хотя гражданский суд вправе независимо оценивать иные аспекты, например, соответствие деятельности экологическим нормам»,— рассказал юрист.

Никита Маркелов