Должность директора МКУ «Озеленение» в Энгельсе занял Иван Левашкин

Директором МКУ «Озеленение» в Энгельсе Саратовской области назначен Иван Левашкин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Энгельсского района Максим Леонов.

По словам господина Леонова, у Ивана Левашкина есть опыт работы в органах государственной власти области, муниципальной службы в сфере ЖКХ. Глава Энгельсского района поставил ряд задач перед начальником МКУ «Озеленение».

Максим Леонов отметил, что в ближайшие две недели предстоит провести организационно-штатные мероприятия. Речь идет о разработке документации, принятии на баланс спецтехники, формировании штата квалифицированных специалистов. Новая организация начнет полноценную работу в июне.

Напомним, ранее Максим Леонов подписал постановление о создании МКУ «Озеленение». Местные депутаты поддержали решение о создании нового муниципального учреждения. МКУ «Озеленение» будет заниматься содержанием парков и скверов.

Павел Фролов