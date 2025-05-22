Астраханская область демонстрирует финансовую устойчивость, несмотря на санкции

В 2024 году Астраханская область сохранила экономическую устойчивость, несмотря на санкции и внешнее давление, сообщил вице-губернатор Денис Афанасьев в своем Telegram-канале. Он отметил, что валовое региональное производство достигло 870 млрд руб., увеличившись на 0,7%. Сельское хозяйство региона превысило среднероссийские показатели на 4,5% и показатели ЮФО на 12,5%.

В областной бюджет поступило 75,6 млрд руб., из которых 57,1 млрд руб. составили налоговые и неналоговые доходы. Примечательно, что шесть лет регион не брал коммерческих кредитов, а долговая устойчивость сохраняется четвертый год подряд, отметил председатель регионального правительства.

Важным направлением стало развитие судостроения. Начато строительство новых судов, а грузооборот портов превысил 6 млн тонн. В портовой зоне строится крупный морской терминал с федеральным финансированием в 2,5 млрд руб. В ОЭЗ «Лотос» зарегистрировано 16 резидентов с заявленными инвестициями почти 27,5 млрд руб., из которых вложено около 6,9 млрд руб.

Нина Шевченко