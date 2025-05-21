В Саратове бюджет потратят на лекарства и образование

Дефицит бюджета Саратовской области вырос более чем на полмиллиарда рублей. Это решение поддержали депутаты на заседании облдумы.

Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина сообщила, что бюджет нужно пополнить на 543,3 млн руб. 270 млн руб. из них необходимо потратить на приобретение препаратов для онкологических больных, сахарным диабетом, редкими заболеваниями.

89,2 млн руб. будут потрачены на разработку проектно-сметной документации по реконструкции трех трамвайных маршрутов 4, 7 и 10 в Саратове. На повышение зарплаты с 1 июня сотрудникам «Саратовгорэлектротранс» выделят 90,1 млн руб.

Также средства пойдут на закупку современного оборудования в дополнительные центры проведения демонстрационного экзамена (23 млн руб.), получение разрешительных документов детским оздоровительным лагерям (6,5 млн руб.), покупку учебников для школьников (11,8 млн руб.), участие сборных команд регионов в чемпионатах по профессиональному мастерству (7,2 млн руб.).

В 2025 году доходы областного бюджета составят 175,8 млрд, расходы — 192,7 млрд руб. Дефицит — 16,9 млрд руб.

Депутаты единогласно поддержали поправки в бюджет.

Никита Маркелов