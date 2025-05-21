В Саратове Александр Стрелюхин согласован на должность зампреда правительства

Александр Стрелюхин согласован на должность заместителя председателя правительства Саратовской области. Соответствующее решение приняли депутаты на заседании думы.

Вице-губернатор Саратовской области, руководитель аппарата губернатора Михаил Орлов рассказал об обязанностях и полномочиях Александра Стрелюхина на новом посту. Ему предстоит вести вопросы жилищной политики, развития коммунального хозяйства, строительного комплекса, ипотечного дела, капитального строительства, государственного строительного надзора, транспортной политики, дорожного строительства, внедрение на территории области системы автоматизированного контроля, энергоснабжение, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения области, гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, охрана культурного наследия и другие. Также он будет координировать и контролировать деятельность соответствующих министерств и комитетов, которые занимаются этими вопросами.

В своем выступлении Александр Стрелюхин отметил, что понимает ответственность, которую ему предстоит взять на себя в случае согласования его кандидатуры.

«Вся наша работа будет выстраиваться в рамках тех задач, которые перед нами ставит президент страны, председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин, губернатор, — высказался господин Стрелюхин. — Приоритетами в своей работе вижу решение вопросов, связанных с обеспечением указов президента, связанных с обеспечением земельными участками малообеспеченных семей, многодетных, детей-сирот, обеспечение инфраструктурой данных участков, переселения из аварийного жилья и нахождение механизмов решения этих вопросов. Уверен, что все получится. Задач много, драматизировать ничего не надо, нужно просто работать».

Депутат Владимир Есипов спросил: раз к «Ситиматик» и «Т Плюс» много вопросов, не пора ли их национализировать?

«Нужно подходить к снаряду, к тому, который ты поднимешь, — ответил Стрелюхин. — Поэтому для того, чтобы принимать такие решения, как вы предлагаете, нужно глубоко проанализировать ситуацию, посмотреть, все ли мы рычаги использовали в рамках того же самого „Т Плюс“? С кондачка, что называется, подходить к таким решениям нельзя».

Поступил вопрос и относительно проблем в строительной сфере: чем это объясняется — коррупцией, неверными кадровыми решениями?

Господин Стрелюхин сообщил, что против семейственности в подрядах, против коррупционеров, «которые сегодня имеют место быть, и у нас в том числе, на территории области». «Все, кто нарушает закон, должны нести соответствующую ответственность», — высказался господин Стрелюхин.

Также он отметил, что в последние годы происходит много перемен к лучшему.

Депутат Артем Чеботарев спросил: когда ситуация в сфере ЖКХ изменится в лучшую сторону? Когда это произойдет?

«Никогда мы не решим эту проблему, чтобы от нее не осталось следов, — признался господин Стрелюхин. — Нам каждый раз хочется что-то большего, что-то лучшего. Но задачу мы можем решить только вместе. Я глубоко убежден, что пока мы все не поймем, что мы собственники в МКД своего жилья, что это наш двор, наша квартира, что кровля дома зависит от нас, а не от мэра, не губернатора, потому что это зависит от той платы, которую мы платим за капитальный ремонт, за обслуживание. А наша задача — это коммуникации, это обеспечение электроэнергией, газом, теплом, водой, благоустройствами, зонами общественных пространств. Вот наша задача. Поэтому мы совместно эти вопросы и будем решать с жителями. Это длительный процесс».

Коммунисты, которые еще вчера не поддерживали кандидатуру Стрелюхина на должность, проголосовали «за». Его поддержали единогласно.

Татьяна Смирнова