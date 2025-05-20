Застройщикам выдали разрешения на строительство пяти новых домов в Саратове

Застройщики 30 апреля получили от министерства строительства и ЖКХ Саратовской области разрешения на возведение пяти многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Из этого количества три дома специалисты построят в квартале между улицами Тархова, Соколова, Козлитина и Кузнецова. Реализацией проекта занимается ООО СЗ «Дубль Л-Риэлт» под руководством Натальи Паськовой. Учредители организации — Анна и Леонид Гафановичи.

Еще два многоквартирных дома появятся в Ленинском районе. В случае с этими зданиями застройщиком выступает АО СЗ «Шэлдом», главой которого является Байтемир Шамхалов.

Павел Фролов