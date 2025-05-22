Замглавы астраханского минстроя отправили в СИЗО

Заместителю министра строительства и ЖКХ Астраханской области Рамину Агаеву предъявлены обвинения в мошенничестве, сообщил AST-NEWS.ru со ссылкой на свой источник. Чиновнику вменяют мошенничество, совершенного организованной группой или в особенно крупном размере, что повлекло лишение гражданина права на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Также возможен штраф до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. Суд может также ограничить свободу на срок до двух лет.

В качестве меры пресечения суд поместил Рамина Агаева в СИЗО. Детали преступления уточняются.

Нина Шевченко