В Саратове проблемами отдаленных районов займется специальная комиссия

В Саратове решено создать комиссию, которая будет заниматься развитием отдаленных территорий области. Ее состав и организация обсуждались на заседании облдумы.

О нововведении рассказал председатель облдумы Алексей Антонов. Он сообщил, что депутаты выезжали в Перелюбский, Духовницкий, Самойловский, Романовский, Питерский районы и проводили совещания с участием представителей власти, образования, культуры, фермерских хозяйств. Вопросы обсуждались разные, начиная от текущего дел в районах вплоть до необходимости привлечения в районы молодых специалистов.

В результате предложено образовать комиссию областной думы, которая будет заниматься стратегией развития отдаленных районов.

«В области также действует региональная программа развития крупнейших отдаленных малонаселенных муниципальных образований, но те районы, где депутаты провели и будут проводить свою работу, в отношении которых будут разрабатываться предложения по стратегии их развития, определяет комиссия»,— отметил господин Антонов.

В состав комиссии войдут председатель областной думы, его заместители, председатели комитетов, руководители фракций в областной думе и депутаты, избранные по соответствующим округам.

Депутаты поддержали инициативу. Но высказали, что раз решено создать такую комиссию, то она должна обладать соответствующими полномочиями, которые следует закрепить в законе. Чтобы не получилось так: комиссия собралась, проблемы обсудили, а потом понесли ее «к царю как челобитную». Полномочия комиссии в этом случае следует прописывать как обязательные к исполнению. Но пока в региональных законодательных актах они никак не закреплены.

Татьяна Смирнова