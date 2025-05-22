В Астрахани возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с КРК «Октябрь»

Астраханские следователи начали расследование против представителя строительной компании «Стройресурс», подозреваемого во взятке чиновнику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Подозреваемый передал более 350 тыс. руб. сотруднику управления по капитальному строительству области. Деньги были даны за содействие в строительном контроле и сокрытие нарушений, выявленных при реконструкции кинотеатра «Октябрь». Ранее были возбуждены дела против работников УКСа.

Ранее «Ъ - Средняя Волга» писал, что взятки получили замдиректора УКСа и главный специалист отдела капстроительства на общую сумму 900 тыс. руб. В реконструкцию кинокомплекса областные власти вложили свыше 2,6 млрд руб.

Нина Шевченко