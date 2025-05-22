«Фунтово» лихо
В Астрахани за долги продают бывшую муниципальную свалку
Арбитражный суд Астраханской области 30 июля рассмотрит дело в отношении бывшего полигона ТБО «Фунтово» в Приволжском районе Астрахани. Судебные приставы в качестве истца намерены выставить полигон на публичные торги. Ответчик МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» имеет долги в размере 18 млн руб. и проблемы с кредиторами. Мэрия владеет этим участком земли в 37 га стоимостью 549 тыс. руб. и привлечена в процесс третьим лицом. Власти планировали провести рекультивацию на полигоне за счет средств федерального бюджета, но теперь надеются, что это сделает новый собственник.
Приставы за долги изымают мусорный полигон у мэрии Астрахани
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Арбитражный суд Астраханской области рассматривает спор между службой судебных приставов и МУП «Специализированное автохозяйство по уборке города». Разбирательство началось из-за участка площадью 37 га, на котором расположен Фунтовский полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Ведущий судебный пристав-исполнитель Артем Рагозин намерен добиться продажи земли под полигоном на публичных торгах из-за долгов МУПа, их сумма в исковых требованиях не указана. Следующее слушание состоится 30 июля.
Полигон ТБО «Фунтово» лоцируется в Приволжском районе Астраханской области на бугре Тастобе между поселком Кирпичного завода и селом Фунтово-1, но находится на балансе мэрии Астрахани. Кадастровая стоимость участка, по данным Росреестра, составляет 549 тыс. руб. Земля находится в муниципальной собственности.
Полигон был введен в эксплуатацию в 1984 году сроком на 25 лет. До 2007 года МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» бесплатно вывозило мусор из Астрахани. С появлением в том же году НПАО «Астрахань Экосервис» (ликвидировано в октябре 2019 года) МУП планировали упразднить в 2008 году. Но в результате срок эксплуатации продлили до 2015 года.
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» зарегистрировано в июне 1992 года. Учредитель — мэрия Астрахани. Конкурсным управляющим с октября 2012 года является Виктор Негерев. В отношении предприятия открыто 12 исполнительных производств (всего 34). В настоящее время общая сумма непогашенной задолженности составляет 18 млн руб. С 2012 года в Арбитражном суде Астраханской области рассматривались три дела о банкротстве МУПа на общую сумму 19 млн руб. Дела 2022-го и 2023 годов, где истцом выступало ФНС России, были прекращены в связи с отсутствием у должника имущества.
В 2011 году астраханские власти говорили о рекультивации полигона ТБО «Фунтово». В 2013-м площадку после 30 лет эксплуатации законсервировали, засыпав песком. В 2014 году чиновники попытались провести рекультивацию, но бюджетных средств на полноценную процедуру не хватило, писали местные СМИ в 2019 году. Через несколько лет после консервации рядом с бывшим полигоном организовали новую мусорную свалку. Несмотря на то, что в 2015 году на площадке из-за природных условий периодически происходили пожары, власти настаивали, что новая свалка вполне себе законна, поскольку формально числилась «пунктом временного хранения отходов».
В 2019 году власти заложили на рекультивацию фунтовского полигона символические 11 млн руб. А в 2020 году чиновники заявили, что планируют получить на это 306 млн руб. из федерального бюджета и освоить их в 2021-2024 гг.
С 2018 года полигон не мог попасть в нацпроект «Экология» из-за замечаний по документации и длительных корректировок и не попал в период действия нацпроекта.
В августе прошлого года вице-губернатор Астраханской области Денис Афанасьев сообщил, что планирует включить свалку «Фунтово» в новый нацпроект «Экологическое благополучие». В то же время власти хотят найти нового собственника полигона, который мог бы взять на себя обязательство по рекультивации.