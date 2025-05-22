«Фунтово» лихо

Арбитражный суд Астраханской области 30 июля рассмотрит дело в отношении бывшего полигона ТБО «Фунтово» в Приволжском районе Астрахани. Судебные приставы в качестве истца намерены выставить полигон на публичные торги. Ответчик МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» имеет долги в размере 18 млн руб. и проблемы с кредиторами. Мэрия владеет этим участком земли в 37 га стоимостью 549 тыс. руб. и привлечена в процесс третьим лицом. Власти планировали провести рекультивацию на полигоне за счет средств федерального бюджета, но теперь надеются, что это сделает новый собственник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приставы за долги изымают мусорный полигон у мэрии Астрахани

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Приставы за долги изымают мусорный полигон у мэрии Астрахани

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Арбитражный суд Астраханской области рассматривает спор между службой судебных приставов и МУП «Специализированное автохозяйство по уборке города». Разбирательство началось из-за участка площадью 37 га, на котором расположен Фунтовский полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Ведущий судебный пристав-исполнитель Артем Рагозин намерен добиться продажи земли под полигоном на публичных торгах из-за долгов МУПа, их сумма в исковых требованиях не указана. Следующее слушание состоится 30 июля.

Полигон ТБО «Фунтово» лоцируется в Приволжском районе Астраханской области на бугре Тастобе между поселком Кирпичного завода и селом Фунтово-1, но находится на балансе мэрии Астрахани. Кадастровая стоимость участка, по данным Росреестра, составляет 549 тыс. руб. Земля находится в муниципальной собственности.

Полигон был введен в эксплуатацию в 1984 году сроком на 25 лет. До 2007 года МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» бесплатно вывозило мусор из Астрахани. С появлением в том же году НПАО «Астрахань Экосервис» (ликвидировано в октябре 2019 года) МУП планировали упразднить в 2008 году. Но в результате срок эксплуатации продлили до 2015 года.

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» зарегистрировано в июне 1992 года. Учредитель — мэрия Астрахани. Конкурсным управляющим с октября 2012 года является Виктор Негерев. В отношении предприятия открыто 12 исполнительных производств (всего 34). В настоящее время общая сумма непогашенной задолженности составляет 18 млн руб. С 2012 года в Арбитражном суде Астраханской области рассматривались три дела о банкротстве МУПа на общую сумму 19 млн руб. Дела 2022-го и 2023 годов, где истцом выступало ФНС России, были прекращены в связи с отсутствием у должника имущества.

В 2011 году астраханские власти говорили о рекультивации полигона ТБО «Фунтово». В 2013-м площадку после 30 лет эксплуатации законсервировали, засыпав песком. В 2014 году чиновники попытались провести рекультивацию, но бюджетных средств на полноценную процедуру не хватило, писали местные СМИ в 2019 году. Через несколько лет после консервации рядом с бывшим полигоном организовали новую мусорную свалку. Несмотря на то, что в 2015 году на площадке из-за природных условий периодически происходили пожары, власти настаивали, что новая свалка вполне себе законна, поскольку формально числилась «пунктом временного хранения отходов».

В 2019 году власти заложили на рекультивацию фунтовского полигона символические 11 млн руб. А в 2020 году чиновники заявили, что планируют получить на это 306 млн руб. из федерального бюджета и освоить их в 2021-2024 гг.

С 2018 года полигон не мог попасть в нацпроект «Экология» из-за замечаний по документации и длительных корректировок и не попал в период действия нацпроекта.

В августе прошлого года вице-губернатор Астраханской области Денис Афанасьев сообщил, что планирует включить свалку «Фунтово» в новый нацпроект «Экологическое благополучие». В то же время власти хотят найти нового собственника полигона, который мог бы взять на себя обязательство по рекультивации.

Нина Шевченко