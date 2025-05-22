В Саратове чиновника осудили за падение дерева в Горпарке

В Октябрьском районном суде Саратова Антона Хриченко, бывшего заместителя главы района, приговорили к трем годам исправительных работ за халатность, приведшую к трагедии в Горпарке 9 мая 2023 года. Тогда ветка дуба упала и убила женщину и девятилетнюю девочку.

Изначально в сентябре 2024 года господина Хриченко оправдали, но приговор обжаловали, и дело вернули в суд. Судья Сергей Сотсков постановил взыскать с Хриченко по 500 тыс. рублей в пользу родителей погибшей девочки. Гособвинение требовало пять лет колонии. Защитник Хриченко Алексей Рыбаков не смог прокомментировать возможность обжалования приговора.

На заседаниях глава района Игорь Молчанов сообщил о планах вернуть Горпарк в собственность города. Директор арендатора парка Владимир Семин сообщил, что парк передавался как пустой участок и рассматривалась возможность вырубки деревьев. Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин отметил, что ООО «Квартал», обладающее охранным обязательством, должно проводить лесовосстановительные и лесозащитные мероприятия в Горпарке.

Никита Маркелов