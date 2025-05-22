«В Саратове в третий раз ищут реконструктора для Дома трезвости»

Администрация Саратова в третий раз ищет подрядчика для ремонта «Особняка Готовицкого» на улице Григорьева, 45. Максимальная стоимость контракта — 2,2 млн рублей, срок выполнения работ — 100 рабочих дней.

Здание требует срочного ремонта кровли и укрепления конструкций. Подрядчику нужно установить стойки под чердачное перекрытие, заделать трещины, заменить утеплитель и частично обновить кровлю. Также нужно демонтировать натяжной потолок, очистить помещения от мусора, законсервировать окна и двери, и спилить ветви деревьев, упавших на крышу.

В апреле 2025 года Арбитражный суд Саратовской области обязал администрацию города провести работы по сохранению памятника. Решение было принято по иску комитета культурного наследия Саратовской области. Суд установил, что до 30 мая 2023 года чиновники должны были провести противоаварийные работы, но этого не было сделано.В В

Никита Маркелов