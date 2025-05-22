Под Волгоградом выявили аферу на 63 млн при заключении муниципального контракта

В Волгоградской области следствие по материалам проверки прокуратуры возбудило уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 63 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в августе 2023 года администрация Городищенского района заключила с подрядчиком муниципальный контракт на строительство блочно-модульной котельной. Вместе с тем замглавы района не раз заключал дополнительные соглашения к этому документу. Это привело к увеличению размера авансового платежа с 1 до 63 млн руб.

Подрядная организация фактически работами не занималась. Договоры поставки оборудования для котельной носили фиктивный характер и после получения авансирования из бюджета были расторгнуты. Впоследствии бюджетные деньги обналичены аффилированными организациями, зарегистрированными на близких родственников директора фирмы-подрядчика.

Павел Фролов