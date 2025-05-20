Совфед поддержал планы строительства в Волгоградской области ряда соцобъектов

Совет Федерации поддержал планы строительства детской областной больницы, роддома на базе больницы № 25 и центра для участников СВО в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Губернатор Андрей Бочаров принял участие в заседании Комитета по социальной политике под председательством Елены Перминовой, в ходе которого ознакомил участников с несколькими проектами. Он назвал их важными и отметил, что они имеют большое межрегиональное значение.

По словам господина Бочарова, власти Волгоградской области предпринимают усилия, чтобы медицина в регионе была одной из лучших по стране. Губернатор добавил, что отдельное внимание в предложениях уделено развитию детского здравоохранения.

Павел Фролов