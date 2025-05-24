17-й пакет санкций, разговор Путина и Трампа, налеты БПЛА

Цитаты недели

«Маленький разговор с приятным джентльменом по фамилии Путин» (президент США Дональд Трамп о телефонном разговоре с российским коллегой).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин вручает орден Святого апостола Андрея Первозванного главе МИД РФ Сергею Лаврову

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин вручает орден Святого апостола Андрея Первозванного главе МИД РФ Сергею Лаврову

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Немножко это неэлегантно» (глава МИД России Сергей Лавров о возможном проведении переговоров РФ и Украины в Ватикане).

«Герб у нас один. Он, естественно, с крестами» (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о появлении крестов на изображениях герба на сайте Кремля).

«Хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом» (замминистра юстиции Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме).

«Процент по ипотеке — вот что сейчас пропаганда чайлдфри!» (председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал обсуждение блокировки фильма «Гарри Поттер» из-за пропаганды чайлдфри).

«Сумы должны быть наши» (глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев на встрече с Владимиром Путиным).

«На рынке общепита происходит маленькое сумасшествие» (управляющий директор ГК «Шоколадница» Олег Подгорный о том, почему дорожают блюда в ресторанах в интервью «Ъ»).

По букве закона

Президент РФ подписал указ о проведении государственного мониторинга вреда, причиняемого России иностранными государствами и организациями.

Российские власти ужесточают возможности возвращения иностранных инвесторов в страну.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс.

Госдума РФ приняла закон о государственном распределении платных мест в вузах.

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России Amnesty International.

В Курской области расследуется уголовное дело в отношении военнослужащих, объединившихся в банду для совершения актов мародерства в зоне боевых действий.

Задержан бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова арестовали по делу о получении взятки.

В Грузии начал действовать запрет на вывоз легковых автомобилей и спецтехники для граждан Белоруссии и РФ.

Цифры недели

Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против РФ.

Минобороны РФ: 20–23 мая уничтожено 1177 украинских БПЛА, из них 788 — вне зоны СВО.

На ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе дополнительно выделено более 7,5 млрд руб.

За год капуста и лук, входящие в так называемый борщевой набор, подорожали на 57–87%.

В 2025 году оборот российского рынка трансграничной интернет-торговли может увеличиться до 404 млрд руб.

Финансирование производства самолетов и вертолетов из бюджета на 2025 год может сократиться почти на четверть и составит 78,8 млрд руб.

Финансирование федерального проекта по промышленной робототехнике планируют урезать на 1,7 млрд руб. в 2025 году.

Объем посевных площадей под пшеницу в 2025 году может составить 28,2 млн га, сократившись на 0,3 млн га год к году.

Импорт иностранных процессоров Intel и AMD сократился в 2024 году на 81–95%, по данным таможенной статистики.

Сына Рамзана Кадырова Адама наградили медалью второй раз за 10 дней.

Ярославский ХК «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, поднявшись до $110 тыс.

Инициативы недели

В Минюсте РФ предложили лишить неплательщиков алиментов доступа к «Госуслугам», запретить им брать кредиты, регистрировать недвижимость и автомобили.

На российских дорогах планируют установить знаки, обозначающие участки для тестирования беспилотных автомобилей.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин предложил ввести санкции за оправдание коррупции.

Президент США Дональд Трамп предложил ввести пошлины против стран Евросоюза в размере 50%.

Отставки и назначения

Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен новым командующим Сухопутными войсками РФ.

Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назначен сенатором от Архангельской области.

Владимир Путин назначил космонавта Сергея Крикалева своим представителем по вопросам международного сотрудничества в космосе.

Сделки недели

На рынке медицинских услуг согласована одна из крупнейших сделок за последнее время: «МД Медикал Груп» приобрела за 8,5 млрд руб. ООО «МЦ Эксперт».

Структура миллиардера Искандара Махмудова стала совладельцем «КоПитании» — холдинга в сегменте производства свинины и мяса птицы.

Владелец Railgo Рахман Халилов, сын бывшего вице-президента ЛУКОЙЛа и «Славнефти» Искендера Халилова, получил 30% ООО «Евразия Трейдинг».