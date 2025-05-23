Неэлегантный Ватикан, второй раунд переговоров: заявления Лаврова по Украине
Лавров рассказал про еще одни переговоры с Украиной и оценил Ватикан. Главное
Глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов» объяснил, почему не видит Ватикан местом для переговоров России и Украины, почему надо оставаться реалистами в отношениях с США и почему важен вопрос легитимности украинской власти. Главные высказывания господина Лаврова — в подборке «Ъ».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
- Украина подтвердила, что второй раунд переговоров будет.
- Ведется работа над меморандумом для второго раунда переговоров с Киевом.
- Россия будет составлять меморандум по Украине, исходя из принципиальнейших вещей и первопричин конфликта.
- Самое главное сейчас готовить мирный договор с Украиной, который может быть надежным и устойчивым.
- У России никаких идей о сроках и месте проведения переговоров нет.
- Представьте Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно.
- Две православные страны на католической площадке, для Ватикана подобное мероприятие было бы некомфортно.
- Выборы на Украине были бы оптимальным решением того, кто может подписать мирный договор с украинской стороны.
- Когда дойдет до подписания, вопрос легитимности Владимира Зеленского будет иметь решающее значение. Если подпишут те, чья легитимность никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутую договоренность.
- США в отличие от Европы уже говорят, что территориальный вопрос — это неизбежно, его придется решать.
- Россия готова к реализации совместных проектов с США на принципах равноправия и взаимной выгоды.
- В отношениях с США важно быть реалистами, многократно были ситуации, когда они меняли свою позицию радикально.
- Бесполезно разговаривать с Россией с позиции силы.