Неэлегантный Ватикан, второй раунд переговоров: заявления Лаврова по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов» объяснил, почему не видит Ватикан местом для переговоров России и Украины, почему надо оставаться реалистами в отношениях с США и почему важен вопрос легитимности украинской власти. Главные высказывания господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ