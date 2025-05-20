Росстандарт разъяснил, для чего нужны новые дорожные знаки для беспилотников

Росстандарт пояснил «Ъ» объявленные ранее планы по введению дорожных знаков, обозначающих участки тестирования беспилотных автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Водители, пешеходы и велосипедисты должны понимать, что рядом движется транспортное средство без водителя. Это позволяет адаптировать свое поведение, особенно в нестандартных ситуациях (например, на перекрестках, пешеходных переходах),— сообщили «Ъ» в агентстве.— Участники движения могут быть более осторожны, зная, что рядом едет беспилотник, особенно в случае нестабильной дорожной обстановки или неожиданных маневров».

Указатель добавит участникам движения «психологического комфорта», уверены в Росстандарте. «Люди, зная, что рядом движется автомобиль без водителя, могут быть более внимательными или осторожными,— отмечают в ведомстве.— Наличие знака служит дополнительной фиксацией факта участия беспилотного транспортного средства в движении. Это важно при возможных разбирательствах или аварийных ситуациях. Использование таких знаков помогает обществу привыкнуть к присутствию автономных машин на дорогах, формируя доверие и понимание их поведения».

О возможности появления нового типа указателя сообщил накануне ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев, заявив, что в работе у ведомства находится соответствующая «инициатива». В Росстандарте, отвечая на запрос «Ъ», добавили, что целесообразность введения нового знака обсуждается с 2023 года «на экспертном уровне в профильных технических комитетах по стандартизации». Сроки появления указателя неизвестны. Для этого нужно вносить изменения в ГОСТы, быстро это не произойдет, заявил господин Шалаев, нужно провести обсуждение с экспертами.

Сейчас в рамках экспериментальных правовых режимов на ЦКАД, М-11 и других дорогах проходят испытания грузовиков и легковых роботакси. Участки, где проводятся тесты, специально не обозначаются. Сами беспилотники эксплуатируются с наклейкой на лобовом стекле в виде треугольника с буквой А.

Подробнее о планах Росстандарта — в материале «Ъ».

Иван Буранов