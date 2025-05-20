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Росстандарт разъяснил, для чего нужны новые дорожные знаки для беспилотников

Росстандарт пояснил «Ъ» объявленные ранее планы по введению дорожных знаков, обозначающих участки тестирования беспилотных автомобилей.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Водители, пешеходы и велосипедисты должны понимать, что рядом движется транспортное средство без водителя. Это позволяет адаптировать свое поведение, особенно в нестандартных ситуациях (например, на перекрестках, пешеходных переходах),— сообщили «Ъ» в агентстве.— Участники движения могут быть более осторожны, зная, что рядом едет беспилотник, особенно в случае нестабильной дорожной обстановки или неожиданных маневров».

Указатель добавит участникам движения «психологического комфорта», уверены в Росстандарте. «Люди, зная, что рядом движется автомобиль без водителя, могут быть более внимательными или осторожными,— отмечают в ведомстве.— Наличие знака служит дополнительной фиксацией факта участия беспилотного транспортного средства в движении. Это важно при возможных разбирательствах или аварийных ситуациях. Использование таких знаков помогает обществу привыкнуть к присутствию автономных машин на дорогах, формируя доверие и понимание их поведения».

О возможности появления нового типа указателя сообщил накануне ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев, заявив, что в работе у ведомства находится соответствующая «инициатива». В Росстандарте, отвечая на запрос «Ъ», добавили, что целесообразность введения нового знака обсуждается с 2023 года «на экспертном уровне в профильных технических комитетах по стандартизации». Сроки появления указателя неизвестны. Для этого нужно вносить изменения в ГОСТы, быстро это не произойдет, заявил господин Шалаев, нужно провести обсуждение с экспертами.

Сейчас в рамках экспериментальных правовых режимов на ЦКАД, М-11 и других дорогах проходят испытания грузовиков и легковых роботакси. Участки, где проводятся тесты, специально не обозначаются. Сами беспилотники эксплуатируются с наклейкой на лобовом стекле в виде треугольника с буквой А.

Подробнее о планах Росстандарта — в материале «Ъ».

Иван Буранов

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