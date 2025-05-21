Товары пересекают рубежи

В этом году оборот российского рынка трансграничной интернет-торговли в денежном выражении увеличится почти на 23% год к году, до 404 млрд руб., прогнозируют аналитики. Год назад динамика была почти в пять раз ниже из-за существовавших тогда проблем российских контрагентов банков Китая, откуда сейчас ввозится почти весь объем закупаемой онлайн продукции. Несмотря на положительные прогнозы, доля трансграничной торговли в общем объеме индустрии e-commerce в РФ остается пока небольшой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как прогнозируется в совместном исследовании агентства Data Insight и логистического оператора GBS, по итогам 2025 года оборот российского рынка трансграничной интернет-торговли с участием частных лиц может составить 40 млрд руб., что на 22,8% больше год к году, а число заказов вырасти на 24,4%, до 209 млн штук. Это будет заметный рост, учитывая, что в прошлом году, по данным Data Insight и GBS, показатели увеличились соответственно на 5,1%, до 313 млрд руб., и на 3,7%, до 168 млн заказов.

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Такая низкая динамика связана с тем, что в середине 2024 года возникли проблемы с оплатой товаров, закупаемых в Китае, на долю которых приходится около 98% от общего числа заказов в рамках трансграничной интернет-торговли, объясняют в Data Insight. Тогда китайские банки увеличили требования к российским контрагентам, что существенно затруднило взаиморасчеты. Сейчас, подчеркивают аналитики, ситуация с платежами нормализовалась. Исходя в том числе из этой конъюнктуры прогноз Data Insight и GBS относительно итогов 2025 года уже выглядит позитивным.

Несмотря на заметный прогнозируемый рост оборотов трансграничной интернет-торговли, этот сегмент в общей доле всего e-commerce до сих пор остается незначительным — 3%, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Всплеск сегмента эксперты зафиксировали в 2018–2019 годах, когда его доля в общем обороте российского рынка онлайн-торговли достигала 30%. Но из-за пандемии, когда серьезно нарушились логистические цепочки, а затем из-за масштабных западных санкций, введенных после февраля 2022 года в отношении РФ, эта доля упала в десять раз.

Кроме того, сокращению доли трансграничной торговли способствовало снижение с апреля 2024 года минимального порога беспошлинного ввоза товаров из-за границы для личного пользования с €1 тыс. до €200, отмечают в Data Insight. Поэтому частные покупатели теперь сокращают заказы товаров из-за границы. Сейчас в сегменте трансграничной интернет-торговли стали активны предприниматели, закупающие товары за рубежом мелким оптом и уже внутри страны потребители приобретают эти товары, поясняет партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. По ее данным, сегмент B2B российского рынка импортной торговли в 2024 году увеличился более чем на 30% год к году, B2C — на 20%.

Для селлеров такая продукция остается высокомаржинальной, так как внутри страны ее реализуют с 80-процентной наценкой, считает основатель консалтингового агентства «Шольчев» Евгений Шольчев.

По его данным, за 2024 год покупатели заказывали товары китайского производства на 60% чаще, чем годом ранее.

Среди российских онлайн-ритейлеров, работающих с зарубежными доставками, в первом квартале этого года рост отмечают в CDEK.Shopping. Объем продаж у компании увеличился на 11,3% год к году, до 1,15 млрд руб. Наиболее активно росли продажи парфюма (на 81%), товаров по уходу за собой (на 42%) и детских товаров (на 31%). В том числе рост связан и с общим расширением ассортимента, увеличившимся на 72%, до 6,2 млн позиций. В Ozon Global не отмечают существенных изменений в спросе на зарубежные товары. В пресс-службе Wildberries пояснили, что спрос на товары из-за рубежа на маркетплейсе растет в том числе из-за низкой базы начала прошлого года, когда платформа начала доставлять заказы из КНР.

Алина Мигачёва