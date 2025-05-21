Сына Рамзана Кадырова наградили медалью второй раз за 10 дней

Сына главы Чечни 17-летнего Адама Кадырова наградили медалью ОМОН «Ахмат-Крепость» за вклад в развитие Росгвардии. Предыдущую награду он получил на прошлой неделе, 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Ахмеда Дудаева Фото: Telegram-канал Ахмеда Дудаева

Адам Кадыров был награжден «за активную инициативу, помощь в выполнении боевых задач и весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии», передает ЧГТРК «Грозный» во «ВКонтакте». Медаль вручил командир отряда Абдул-Керим Кадыров.

12 мая Рамзан Кадыров сообщил, что его сына Адама наградили памятной юбилейной медалью «25 лет ОМОН "Ахмат-Грозный"». На церемонии присутствовала в том числе делегация из Белоруссии, представлявшая ОМОН ГУВД Мингорисполкома.

В 15 лет Адам Кадыров стал самым молодым руководителем службы безопасности главы Чечни. В апреле 2025 года его назначили куратором регионального отделения МВД. В том же месяце Адам Кадыров стал секретарем Совета безопасности Чечни.