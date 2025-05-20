О казнокрадстве либо плохо, либо ничего

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин выступил 20 мая с традиционной лекцией на Петербургском международном юридическом форуме. В ней он заочно поспорил с поэтом Иосифом Бродским и с критиками недавнего постановления КС об отмене срока давности по делам об изъятии имущества коррупционеров. По мнению господина Зорькина, оправдание коррупции нужно приравнять к таким преступлениям, как оправдание терроризма или фашизма, а борьба с этим злом может лечь в основу нового общественного договора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лекцию Валерий Зорькин начал на высокой ноте, назвав коррупцию «сверхпреступлением», которое подрывает доверие к демократическим институтам и «неотвратимо отчуждает государство от народа». Он признал, что с коррупцией очень трудно бороться, поскольку искать во всем выгоду свойственно человеческой природе.

Само это «сверхпреступление» глава КС сравнил с инопланетным паразитом, эмбрионы которого проникают в тела землян, вызревают там и вырываются наружу, убивая донора.

Вот так «коррумпированная власть становится Чужим», доходчиво объяснил господин Зорькин. Кстати, в качестве музыкального сопровождения для своей речи он выбрал куплеты Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст», и в этот момент со сцены грянуло: «Люди гибнут за металл, Сатана там правит бал!..»

Коррупция представляет угрозу национальной безопасности, поскольку стремление казнокрадов сохранить награбленное за границей делает их легкой добычей враждебных сил, продолжил Валерий Зорькин. Фактор коррумпированности органов власти активно используется при организации так называемых цветных революций, но коррупция также наносит удар по всему социуму, обескровливает медицину и образование, науку и транспорт, экологию и жилищное хозяйство.

Коррупции не может быть оправдания, настаивал председатель КС, и нельзя согласиться с теми, кто рассматривает ее в качестве некоего механизма функционирования экономики, апеллируя, например, к высказыванию Иосифа Бродского «Ворюга мне милей, чем кровопийца».

В условиях системной коррупции граница между ними исчезает, уверял господин Зорькин, потому что расхитители бюджета, из-за которых больницы не получают лекарств, а только что отремонтированные здания рушатся,— это «матерые душегубы».

Если на уровне научных исследований и выступлений политиков начинается оправдание коррупции, то оно может пойти в массы, а это способно не только воспитать у людей толерантность к коррупции, но и «привить уважение» к такого рода экономически или психологически оправдываемому поведению. «Возможно, пора вводить санкции за такое оправдание коррупции, к примеру, как за оправдание терроризма или фашизма?» — задавался вопросом Валерий Зорькин.

Эта тема явно беспокоила председателя КС не только с точки зрения теории: он не скрывал, что реагировал в том числе на «некоторые отклики» на резонансное постановление КС, который в октябре 2024 года отменил срок давности по искам прокуратуры об изъятии имущества коррупционеров. По мнению господина Зорькина, критики постановления приравняли устранение процессуальных лазеек, позволяющих спасти от изъятия коррупционные активы, чуть ли не к ниспровержению института частной собственности как таковой. «Но разве какой бы то ни было институт, включая частную собственность, может формироваться криминальным образом?» — возмущался глава КС.

Он напомнил, что в силу особенностей приватизации уже самые первые этапы строительства новой российской государственности оказались в глазах социального большинства «воплощением вопиющей несправедливости», что во многом породило и нынешние проблемы. А вот бескомпромиссное противодействие коррупции как раз станет самым убедительным — в глазах тех же граждан — свидетельством действительности общественного договора, основой которого является общественное согласие и социальное партнерство. «Возможно, последовательная ломка коррупционной парадигмы способна даже стать ядром обновленного общественного договора»,— не исключил Валерий Зорькин.

Предложение о введении ответственности за оправдание коррупции уже нашло сторонников среди участников форума.

Так, председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сказал “Ъ”, что поддерживает эту идею. Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева тоже считает, что такая инициатива заслуживает внимания.

Напомним, что ст. 205.2 УК предусматривает за оправдание терроризма наказание от двух до семи лет лишения свободы и в течение последних лет применяется все более активно: в 2024 году по ней осудили 368 человек против 345 в 2023-м. Также Госдума приняла в первом чтении поправки, предусматривающие до пяти лет лишения свободы за публичное оправдание экстремизма.

Анастасия Корня