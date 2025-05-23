Пшеницу подкосил экспорт

Рахман Халилов, собственник перевозчика нефтеналивных грузов Railgo, стал совладельцем компании, контролирующей Таганрогский зерновой терминал мощностью 1,2 млн тонн в год. Этот бизнес сегодня испытывает сложности из-за снижения зернового экспорта. И в будущем стивидоры вряд ли смогут вернуться к рекордным тарифам 2023 года из-за увеличения портовых мощностей, полагают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

Владелец крупного перевозчика нефтеналивных грузов Railgo Рахман Халилов, сын бывшего вице-президента ЛУКОЙЛа и «Славнефти» Искендера Халилова, получил 30% ООО «Евразия Трейдинг», которое контролирует Таганрогский зерновой терминал (ТЗТ), следует из ЕГРЮЛ. Собственником еще 10% стал Роман Курдюмов — член правления Railgo, следует из отчетности этой компании. Еще 60% напрямую и через ООО «Евразия-Логистика» владеет Илья Желнов. В Railgo и «Евразия Трейдинг» комментарий не предоставили.

Мощность ТЗТ — 1,2 млн тонн зерна в год. В 2021 году компания оценивала свою долю перевалки зерновых среди малых портов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) примерно в 19%. До середины 2024 года ТЗТ владели структуры бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Александра Раппопорта. А летом прошлого года собственником актива стал Илья Желнов (см. “Ъ” от 26 июля 2024 года). Стоимость сделки тогда оценивалась в 3,5 млрд руб. с учетом долга.

По данным «Морцентр-ТЭК», в первом квартале 2025 года терминал отгрузил 76,8 тыс. тонн зерна, что на 70,5% меньше, чем годом ранее, на фоне общего сокращения зернового экспорта. «Совэкон» прогнозирует экспорт пшеницы из РФ по итогам сезона (с июля 2024 года по июнь 2025 года) в 40,7 млн тонн против 52,4 млн тонн сезоном ранее. Один из крупнейших зерновых терминалов РФ — Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) — за первые десять месяцев сезона сократил экспорт в 1,5 раза.

Снижение экспорта зерна в 2025 году негативно отразится на выручке операторов терминалов, предупреждали аналитики SberCIB в обзоре НКХП. Кроме того, указывали они, в ближайшие пять лет мощности по перевалке зерновых в АЧБ должны вырасти на 40%, до 93 млн тонн, согласно планам портов. И даже если РФ снова покажет новый рекорд урожая, дефицита перевалочных мощностей не будет и тарифы стивидоров вряд ли вернутся к максимумам 2023 года, отмечается в обзоре. У НКХП, к примеру, уточняли в SberCIB, тарифы в 2025 году могут снизиться на 20% и затем медленно восстанавливаться.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов указывает, что конъюнктура для операторов зерновых терминалов в последнее время ухудшилась: мощностей по перевалке становится больше, объемов из-за снижения урожая меньше и экспорт при текущих ценах убыточен. Для малых портов АЧБ, продолжает эксперт, в этом сезоне ситуация дополнительно осложнилась из-за введенных Турцией ограничений на импорт пшеницы. Обычно страна, по его словам, в значительной степени закупала зерно в небольших судах из Азовского моря. По итогам первой половины сезона поставки в Турцию сократились в 1,9 раза, до 2,28 млн тонн, что стало минимумом с сезона-2016/17, по данным «Русагротранса». Ограничения, действовавшие с прошлого июня, Турция смягчила в марте этого года.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что роль малых портов АЧБ в экспорте зерна остается высокой, пока существует рейдовая перевалка и эти порты выступают конкурентной альтернативой пяти глубоководным терминалам на Черном море. По его словам, текущая ситуация с экспортом зерна на рынке воспринимается как временные трудности и при новом хорошем урожае загрузка терминалов опять вырастет. Собеседник “Ъ” на рынке отмечает, что загрузку малых терминалов АЧБ дополнительно может поддерживать зерно из новых регионов.

Анатолий Костырев