Чипы ушли от вычислений

Импорт иностранных процессоров Intel и AMD сократился в 2024 году на 81–95% по данным таможенной статистики. Участники рынка связывают это с неполнотой официальных данных, а также изменениями в оформлении поставок со стороны импортеров. Российские компании при этом заявляют как о росте поставок на треть год к году, так и повышении стоимости на 10–12%, утверждая, что дефицита микроэлектроники на рынке нет.

Поставки американских процессоров Intel в 2024 году по сравнению с 2023 годом сократились на 95%, до 20 тыс. штук (443 тыс. в 2023 году), в деньгах показатель сократился на 94%, до 297 млн руб. (5,4 млрд руб.), сообщил “Ъ” источник, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). По его словам, поставки другого иностранного процессора, AMD, сократились год к году на 81%, до 17 тыс. штук (94 тыс. в 2023 году), в деньгах — на 84%, до 142 млн руб. (918 млн руб.). Однако, по словам нескольких собеседников “Ъ”, сокращение показателей ФТС объяснимо неполнотой статистики, так как названные числа приводятся исходя из данных мелких импортеров.

В ФТС сообщили “Ъ”, что информация, находящаяся в открытом доступе, представлена на сайте службы. По данным с сайта ФТС, в разделе «экспорт и импорт товаров в РФ» доступна статистика только от января 2022 года. В 2022 году ФТС закрыла статистику поставок ряда категорий товаров (см. “Ъ” от 21 апреля 2022 года), однако в марте 2023 года частично возобновила публикацию. В Минпромторге не ответили “Ъ”.

Годом ранее “Ъ” сообщал, что поставки процессоров Intel и AMD с января по октябрь 2023 года сократились год к году на 64–70%, тогда это связывали с избыточной закупкой в 2022 году (см. “Ъ” от 29 ноября 2023 года).

Запросы на поставку иностранных процессоров в 2024 году от производителей российской электроники были в несколько раз выше, чем в 2023 году, говорит директор по развитию бизнеса ГК «Лотос» (поставщик IT-оборудования и компонентов) Артур Тимербулатов. По его словам, потребление процессоров Intel и AMD в РФ растет, однако чипов Intel было заказано больше, чем AMD. «Сейчас нет проблем с поставками процессоров»,— подчеркивает господин Тимербулатов, добавляя, что из-за инфляции, торговой войны между Китаем и США и др. сами производители иностранной техники уже в 2025 году разослали письма поставщикам о росте цен на их продукцию на 10–12% по сравнению с ценами 2024 года.

Данные ФТС в настоящий момент не отражают реальность, поставки процессоров в 2024 году выросли на 20–30% по сравнению с предыдущим годом, настаивает топ-менеджер одного из российских производителей вычислительной техники. «Мы не ощутили роста цен, по сравнению с 2023 годом ситуация с поставками выглядит намного лучше»,— отмечает он.

Иностранные поставщики не всегда указывают конечную номенклатуру поставляемых товаров, говорит вице-президент компании «Рикор» (вычислительная техника) Антон Громов: «Именно "процессор" как предмет поставки фигурирует не всегда». Господин Громов указывает, что сам «Рикор» закупил в 2024 году более 120 тыс. процессоров, что на 30% больше результата 2023 года. «Что касается цен, то если они и выросли, то не сильно, наиболее востребованные и массовые процессоры остались примерно на прежнем уровне»,— подчеркивает он.

Как заметил другой собеседник “Ъ” среди российских производителей вычислительной техники, «процессоры крайне востребованы, поэтому импортеры будут искать возможность их привезти, и, как показали предыдущие три года, вопрос с поставками так или иначе решается, дефицита нет». Также, по его прогнозу, в 2025 году только для производства российских серверов в РФ должно поступить около 300 тыс. процессоров.

Тимофей Корнев