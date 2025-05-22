Сергей Крикалев вернулся на международную орбиту

Президент Владимир Путин 22 мая назначил Сергея Крикалева своим спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Знаменитый космонавт ранее уже занимал эту должность, но в феврале 2025-го уступил ее экс-главе «Роскосмоса» Юрию Борисову, который 19 мая был делегирован в Совет федерации от Архангельской области. Сам господин Крикалев считает свое возвращение доказательством признания его предыдущих успехов на этом посту, главным из которых он назвал сохранение программы перекрестных полетов между «Роскосмосом» и NASA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Крикалев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Сергей Крикалев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сергей Крикалев является одним из самых знаменитых отечественных космонавтов, который к тому же стал своеобразным живым символом смены эпох в космонавтике — от советской к российской. Он побывал на орбите шесть раз и еще в 1989 году получил звание Героя Советского Союза. Но самым знаменитым стал его второй полет, начавшийся 18 мая 1991 года на корабле «Союз ТМ-12».

По первоначальному плану господин Крикалев должен был вернуться с орбитальной станции «Мир» через пять месяцев, но сначала из-за объединения двух полетов в один занял место бортинженера в следующем экипаже, прибывшем 2 октября, а затем остался на орбите на «третий срок» вместе с командиром экипажа Александром Волковым. В декабре 1991-го СССР распался, и из-за различных сложностей экипаж смог вернуться на Землю лишь 25 марта 1992 года. В итоге Сергей Крикалев провел на орбите рекордные на тот момент 312 суток, удостоившись за это звезды Героя России.

После этого господин Крикалев совершил еще четыре полета, в том числе два — на американских шаттлах. Впоследствии работал в ракетно-космической корпорации «Энергия», возглавлял Центр подготовки космонавтов, а с 2016 по 2021 год был исполнительным директором «Роскосмоса» по пилотируемым программам.

Из госкорпорации космонавт был уволен за «нарушение корпоративной этики»: он раскритиковал решение тогдашнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о съемках на МКС фильма «Вызов».

Уже через несколько дней Сергея Крикалева восстановили в должности, а в январе 2024 года назначили на свежеучрежденный пост спецпредставителя президента по международному космическому сотрудничеству. Проработал он на нем около года: в феврале 2025-го эту должность занял уволенный с поста главы «Роскосмоса» Юрий Борисов, а господин Крикалев вернулся в госкорпорацию в качестве заместителя гендиректора по пилотируемым и автоматическим комплексам. Но пребывание господина Борисова на позиции спецпредставителя оказалось еще более коротким, после чего президент РФ вернул на нее Сергея Крикалева.

Как заявил “Ъ” сам космонавт, его задачи на «новой-старой» должности «остались такими же» и работа не останавливалась даже во время трехмесячного перерыва. «Несмотря на все политические противоречия, даже с учетом приостановки некоторых программ, по пилотируемой космонавтике мы остаемся в плотном контакте с нашими иностранными партнерами. Мы продолжаем работу, чтобы полет космонавтов был и оставался безопасным»,— подчеркнул господин Крикалев, являющийся одновременно еще и председателем российского представительства совместной с NASA комиссии по обеспечению безопасности полетов. По его мнению, одним из основных достижений в области космического сотрудничества является сохранение программы перекрестных полетов между Россией и США, а свое возвращение на прежнюю должность космонавт считает, по сути, подтверждением эффективности его предыдущей работы.

Дмитрий Сотак