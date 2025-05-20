Агрохолдинг высокого полета

Структуры, связанные с экс-президентом УГМК Искандаром Махмудовым, приобрели треть бизнеса «КоПитании» — одного из заметных холдингов в сегменте производства свинины и мяса птицы. Эта доля могла обойтись примерно в 3,3 млрд руб. Сейчас, в частности, в птицеводстве осталось не так много активов для поглощений, поэтому производственные площадки компании представляют интерес для инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Искандар Махмудов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Искандар Махмудов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ, 7 мая 2025 года у ГК «КоПитания» в списке учредителей появился новый совладелец — АО «Гефест». Компания приобрела долю в 33% в агрохолдинге, ранее принадлежавшем другому совладельцу — Магомеду Денильханову. Руководитель департамента M&A инвесткомпании BGP Capital Иван Пешков оценивает рыночную стоимость «КоПитании» в 10 млрд руб. без учета долга. 33% в компании, по его словам, соответственно, могли стоить 3,3 млрд руб.

По словам собеседника “Ъ” на аграрном рынке, покупателем ГК «КоПитания» выступают структуры Искандара Махмудова. Косвенно эта информация подтверждается данными СПАРК. Владелец АО «Гефест», зарегистрированного в 2024 году, Галина Соловьева с мая 2015 по июль 2016 года возглавляла ООО «4естер», в списке учредителей которого на тот период числился Иван Юзефович. Господин Юзефович — партнер по бизнесу экс-президента УГМК Искандара Махмудова. Он также сейчас является гендиректором «АФГ Националь» (крупный производитель круп), принадлежащей агрохолдингу «Просторы», бенефициар которого не раскрывается. Но, как ранее пояснял собеседник “Ъ”, близкий к компании, агрохолдинг действует в интересах структур господина Махмудова.

В то же время, как указано в СПАРК, среди контрагентов АО «Гефест» числится единственное юрлицо — АО «Введение реестров компаний», которое через структуру принадлежит УГМК. Также по адресу регистрации «Гефеста» указаны и другие компании, связанные с господином Махмудовым,— АО «ДМ-инвестиции» и ООО «Ремхолдинг».

В «Гефесте» и «КоПитании» на вопросы “Ъ” не ответили. В «Просторах» “Ъ” пояснили, что «Гефест» не имеет отношения к агрохолдингу. Информацией о деятельности компании там не располагают. Как ранее сообщали источники “Ъ”, ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова также выражал интерес к активам «КоПитании» (см. “Ъ” от 25 апреля 2022 года).

ГК «КоПитания» — вертикально интегрированный агрохолдинг полного цикла, занимающийся растениеводством и мясным производством. Мощности ГК позволяют ежегодно выпускать более 60 тыс. тонн свинины и 40 тыс. тонн мяса птицы, около 60 тыс. тонн мясных изделий ежегодно. По подсчетам “Ъ”, основанных на данных СПАРК, в 2024 году суммарная выручка всех компаний, входящих в «КоПитанию», составила 31,509 млрд руб., что больше на 3,75% год к году, общая чистая прибыль —413,13 млн руб. По данным исследовательской компании NTech, в 2024 году доля ГК «КоПитания» на розничном рынке мяса птицы на юге РФ составила 3,3% и по этому показателю холдинг занял второе место, уступив «Благояру» (19,4%).

До декабря 2024 года 23,27% в ГК «КоПитания» принадлежали кипрской Anostal Commercial, чьи конечные бенефициары не раскрываются. Тогда же эта доля перешла Росимуществу. Ранее «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщали, что конечным владельцем Anostal Commercial был экс-министр по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Абызов, приговоренный в 2023 году к 12 годам строгого режима. Оставшиеся доли принадлежат Владимиру Вишневскому и Николаю Морозову — 21,87% и 21,86% соответственно.

Иван Пешков обращает внимание на то, что в птицеводстве осталось немного крупных активов: этот сегмент сильно консолидирован. Это делает «КоПитанию» привлекательным объектом для приобретения. Но рентабельность бизнеса сильно зависит от стоимости комбикормов: за два года доходность снизилась в два раза, предупреждает эксперт.

Партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Станислав Мудров говорит, что по объему инвестиций сельское хозяйство сейчас отстает от таких секторов, как торговля или гостиничный бизнес. Это объсняется низкой привлекательностью отрасли для краткосрочных вложений: проекты часто характеризируются длительным сроком окупаемости и высокой капиталоемкостью.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова