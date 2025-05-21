Вот и ярославненько

Список обладателей Кубка Гагарина в среду пополнил клуб с самой сложной историей среди всех, которые выступают в КХЛ. В ней были и статус отечественного хоккейного флагмана, добытый четверть века назад, и страшная авиакатастрофа 14-летней давности, и трудное возрождение после нее. Теперь в этой истории появилась новая очень яркая страница — с двумя подряд выходами в финал play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ. Во втором ярославский «Локомотив», столько всего переживший, не оставил шансов челябинскому «Трактору», разгромив его в пяти матчах. Серию он закончил, обыграв соперников на своей площадке в овертайме — 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спустя два десятилетия с лишним, успев пережить страшную трагедию, «Локомотив» вернул себе статус лучшей команды отечественного хоккея Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Спустя два десятилетия с лишним, успев пережить страшную трагедию, «Локомотив» вернул себе статус лучшей команды отечественного хоккея Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

После пятого матча финала в Континентальной хоккейной лиге появился восьмой — после «Ак Барса», московского «Динамо», «Салавата Юлаева», СКА, ЦСКА, «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» — клуб, который смог стать обладателем ценнейшего среди ее трофеев. И то был, конечно, очень особенный чемпион. Настолько особенный, что детали его долгого пути к Кубку Гагарина в первые минуты ярославского триумфа наверняка вспомнили — кто-то, может, и с закапавшими из глаз слезами — даже те, кто в целом к «Локомотиву» равнодушен, потому что такое забыть невозможно, как ни старайся.

В чрезвычайно заметный спортивный бренд этот клуб превратился еще на стыке прошлого и нынешнего столетий, до рождения КХЛ, когда в 1997, 2002 и 2003 годах взял три титула чемпиона России.

В то время он считался чем-то вроде хоккейного эталона — вышколенный, плотный, дисциплинированный, искусный во всех аспектах. Когда в 2008-м российское первенство заменила новая лига, «Локомотив» и в ней сразу чуть не скакнул на верхушку: споткнулся лишь в финале об «Ак Барс». Но никто не сомневался, что скоро он все равно своего добьется — слишком системный, «правильный», слишком любимый в своем городе, своей области. Такому клубу без Кубка Гагарина не остаться. И никто сначала не верил «молниям» информагентств, которые вечером 7 сентября 2011 года сообщали о том, что в ярославском аэропорту Туношна на взлете разбился Як-42, летевший в Минск, и что отправлялся туда, на матч с местным «Динамо», этим рейсом именно «Локомотив», и что почти никто из пассажиров не выжил…

Потом, после главной в истории не только для КХЛ, а всего российского спорта трагедии было многое. Решение о том, что, какой бы страшной она ни была, команду нужно спасти, создать заново, с нуля. Немедленно создать, преодолевая боль. Ее непростое — через Высшую хоккейную лигу, второй, по сути, дивизион,— возрождение. Возвращение в КХЛ — тоже непростое, разумеется. Непростые, через провалы, поиски способа вернуть тот статус, ту мощь, которые были в нулевые. И оказавшееся, кажется, идеальным кадровым ходом приглашение в 2021 году на пост наставника спокойного и обожающего думать и анализировать тренера Игоря Никитина, с которым «Локомотив» постепенно обрел все, что когда-то у него было в изобилии,— системность, плотность, жесткость и поразительную сбалансированность, отточенные, как это обычно бывает, поражением: в предыдущем сезоне с ним в финальной серии разделался «Металлург». Но в сезоне нынешнем справиться с ярославцами, еще немножко закалившимися, укрепившими состав классными и отлично вписывающимися в него хоккеистами — такими как Александр Радулов,— не мог никто. Это был сказочный для них сезон. Они были лучше всех в регулярном чемпионате. Они оказались лучше всех и в play-off. И ничего этому «Локомотиву» не сумела противопоставить даже доставшаяся ему в решающей серии интересная и бесстрашная челябинская команда, отчаянно стремившаяся доказать, что аутсайдерский ярлык ей приклеили напрасно.

«Трактор», хотя 1:3 в play-off — это почти приговор, признавать себя побежденным не собирался и в пятом матче играл так, будто бояться ему нечего и рефлексировать нет причин. Играл уверенно, нагло. Наглее, чем команда, к которой он приехал в гости. Со стороны могло даже показаться, что это он чувствует себя хозяином положения — готов владеть шайбой, бросать.

Но особенность «Локомотива» в том, что он к любой ситуации приспосабливается легко, что в любой стихии он как рыба в воде. Надо — спокойно поберется против наглого и формально контролирующего игру соперника, обязательно обнаружив в конце концов возможность его куснуть. И куснул ведь, когда «Трактор» в середине стартового периода в очередной раз попытался углубиться в чужие тылы, не успев среагировать после потери на как-то фантастически быстро развернувшийся ярославский выпад: только что шайба была где-то у бортика, и ее приходилось выцарапывать оттуда, а вот она уже у Артура Каюмова, и перед ним никого, кроме Зака Фукале. Челябинский голкипер все же устоял.

А во втором периоде «Трактор», все еще упрямо старавшийся казаться командой, излучающей уверенность, впервые нарвался на удаление — подвел Владимир Ткачев. И тут уже Фукале с его опытом и реакцией было не устоять, потому что, когда перед тобой выгрызший зубами право стоять на пятачке хоккеист оппонента, шайбу никак не разглядеть. Тем более если ее отправили точно в девятку, как Мартин Гернат.

Дальше суровое испытание ждало уже «Локомотив».

Андрей Сергеев за игру высоко поднятой клюшкой получил аж четыре штрафные минуты. Но и суровые испытания — хлеб ярославцев. Это они преодолели, позволив «Трактору» создать за весь этот колоссальной по хоккейным меркам продолжительности отрезок лишь один момент — когда Григорий Дронов угодил в штангу. А так отбивались безупречно, без дрожи. Но дрожать этот «Локомотив» в принципе не умеет.

«Трактор» и в заключительной двадцатиминутке не скисал. Он катил и катил в ярославскую зону — и все время упирался в абсолютно непроходимый барьер. Вряд ли в КХЛ есть хоть одна команда, которая, когда ведет, когда нельзя ни в коем случае пропустить, способна возвести такой. Непременно же возникнут хоть крохотные бреши. А тут ни единой щелочки, все забетонировано наглухо.

Но вода, как известно, точит камень. И этот матч был прекрасной иллюстрацией этого тезиса, потому что за свои страдания «Трактор» был вознагражден броском Стивена Кэмпфера, пробившим все-таки голкипера «Локомотива» Даниила Исаева. Нет, не все в этом матче, в этом финале было так очевидно, как представлялось уже вовсю напрасно грохотавшей праздничным гулом ярославской арене.

Впервые в этом финале матч вырулил к овертайму. Он продлился до ярославской атаки с пасом из-за ворот на Максима Шалунова и его броска в дальний угол, после которого на лед высыпали все его партнеры и на трибунах произошел термоядерный взрыв счастья. От судьбы не уйдешь.

Алексей Доспехов