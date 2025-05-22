Лига борща

Сокращение запасов в условиях высокого спроса и неурожайного 2024 года привели к резкому росту розничных цен на капусту и лук. За год эти овощи, входящие в так называемый борщевой набор, подорожали на 57–87%. Стабилизировать цены в перспективе может рост импортных поставок из дружественных стран, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Средняя стоимость репчатого лука в рознице на 12 мая 2025 года составила 72,3 руб. за 1 кг, белокочанной капусты — 75,2 руб. за 1 кг, следует из данных Росстата. Год к году эти значения увеличились на 87,2% и 56,8% соответственно. Уровень подорожания этих продуктов существенно превосходит коррекцию цен на другие овощи, составляющие так называемый борщевой набор. Например, стоимость свеклы, согласно Росстату, за год увеличилась на 11,9%, свежих помидоров — на 1,2%, а морковь даже немного подешевела.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов поясняет, что капуста и лук находятся в числе лидеров по росту закупочных цен за последний год. По его словам, крупные ритейлеры сейчас продают эти овощи с «отрицательной наценкой»: лук — на 13% ниже закупочной цены, капусту — на 5%.

Выраженный рост цен на эти культуры прослеживается на фоне снижения предложения. В аналитическом агентстве «АБ-Центр» пояснили “Ъ”, что в 2024 году урожай капусты в промышленном секторе овощеводства сократился на 5,6%, до 873,6 тыс. тонн. Для лука снижение составило 0,7%, до 1,12 млн тонн.

Согласно «АБ-Центру», урожайность лука в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах за прошлый год сократилась на 9,4% и 3,5% соответственно. Качественные характеристики продукции также снизились: было больше мелкого, нетоварного лука. Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина поясняет, что лук и капуста сильно зависят от уровня влаги в почве. В прошлом году в одном из ключевых для культур регионе, Волгоградской области, наблюдалась засуха и проблемы с подачей воды, напоминает она.

Татьяна Губина поясняет, что производство лука варьируется в диапазоне 1–1,4 млн тонн в год, капусты — около 1 млн тонн. Они занимают второе и третье места соответственно по объему урожая среди овощей открытого грунта, уступая лишь картофелю. Последний также стремительно дорожает: в рознице на середину мая, по данным Росстата, он стоил 89,8 руб. за кг. Год к году показатель вырос на 166% или в 2,7 раз (см. “Ъ” от 6 мая).

Производство овощей эксперт называет цикличным: в 2023 году аграриям удалось собрать рекордный урожай, это привело к снижению цен. В результате в 2024 году площади под них сократились. В 2025 году показатели, по мнению Татьяны Губиной, снова могут вырасти за счет роста цен. «Избежать серьезных колебаний могут позволить долгосрочные контракты сетей с поставщиками»,— поясняет эксперт.

О цикличности рынка говорит и другой собеседник “Ъ” из числа фермеров, оказавшийся в этом году в сложном положении из-за увеличения площадей под выращивание редиса. «В прошлом году цены на него росли, а в этом году падают с увеличением предложения»,— поясняет источник “Ъ”. Он также обращает внимание на себестоимость производства: у аграриев растут расходы на удобрения, средства защиты растений.

Важный фактор ценовых колебаний — сезонность. В «АБ-Центре» обращают внимание на то, что капуста пользуется высоким спросом осенью и в начале зимы, выступая для населения доступным источником клетчатки и витаминов в условиях роста цен на импортные овощи и фрукты. За счет этого к середине весны ее запасы существенно сокращаются.

В «АБ-Центре» не исключают, что фактором стабилизации цен станет рост предложения на оптовых базах импортной молодой капусты, преимущественно из Ирана и Узбекистана. В числе других активных импортеров в Картофельном союзе выделяют Казахстан, Турцию и Киргизию, активно растут поставки из Китая. Это уже в ближайшее время может отразиться и на рознице, где цены как минимум перестанут расти, считают аналитики «АБ-Центра». Лук, по данным аналитиков, поступает в основном из Узбекистана, Китая, Египта, Киргизии и Казахстана.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов связывает перспективы снижения цен с началом поступления на рынок нового урожая. В Картофельном союзе уточняют, что основной объем российской капусты и лука оказывается на прилавках с июля. Но в Дагестане уборка может идти и зимой, а в Краснодарском крае за год собирают два урожая.

Рост цен пока мало влияет на объемы потребления овощей борщевого набора: спрос на эти продукты неэластичен. «Лук и капуста — базовые ингредиенты многих блюд, но обычно они занимают небольшую часть потребительской корзины»,— поясняет господин Леонов. Согласно «Нильсен», натуральные продажи лука с апреля 2024 по март 2025 года выросли на 3,9% к предыдущим 12 месяцам, капусты — на 1,2%. Морковь показала увеличение на 6,1%, а свекла — на 3,9%.

В Минсельхозе “Ъ” сообщили, что в текущем году площади под овощами открытого грунта будут увеличены, что будет способствовать стабилизации ценовой ситуации в следующем сезоне. В министерстве также рассказали о создании и модернизации овощехранилищ: на начало 2025 года суммарная мощность хранения овощей и картофеля в стране увеличилась до 9,2 млн тонн, что на 147 тыс. тонн выше показателя прошлого года.

Александра Мерцалова