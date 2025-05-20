Главные заявления Трампа по итогам телефонного разговора с Путиным
Новые санкции против РФ и красная линия: заявления Трампа после беседы с Путиным
Президенты России и США провели телефонный разговор, который длился более двух часов. В это время Владимир Путин находился в здании образовательного комплекса «Сириус» в Сочи. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным» и поблагодарил президента США за посредничество в возобновлении диалога между Москвой и Киевом. После разговора Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов в Белом доме. Основные заявления президента США — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
О конфликте и переговорах РФ и Украины
- Было бы здорово, если бы Ватикан стал еще одной площадкой для них.
- США не выходят из процесса мирного урегулирования.
- Я думаю, что что-то произойдет. А если нет, я просто отойду, и им придется продолжать.
- У меня есть определенная (красная.— «Ъ») линия, после которой Вашингтон выйдет из переговоров, но я не хочу говорить об этом.
- Это была европейская ситуация. Она должна была остаться европейской.
- США не следовало вмешиваться. Это не наша война. Не моя.
О новых санкциях против РФ
- Есть шанс чего-то достичь на переговорах. Если ввести санкции, можно сделать намного хуже.
- Может быть, настанет время, когда это произойдет.
Об отношениях США и Украины
- Американских военнослужащих на территории Украины нет и не будет.
- США выделили, я думаю, рекордные для иностранного государства суммы.
О Путине
- Приятный джентльмен. У нас был хороший разговор, мы достигли прогресса.
- Я действительно верю в то, что он хочет положить этому конец.
О Зеленском
- Владимир Зеленский не самый легкий в ведении дел, но он хочет остановить это (украинский конфликт.— «Ъ»).
- Я смогу ответить, достаточно ли усилий прикладывает Киев для завершения конфликта, через две или четыре недели.