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Главные заявления Трампа по итогам телефонного разговора с Путиным

Новые санкции против РФ и красная линия: заявления Трампа после беседы с Путиным

Президенты России и США провели телефонный разговор, который длился более двух часов. В это время Владимир Путин находился в здании образовательного комплекса «Сириус» в Сочи. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным» и поблагодарил президента США за посредничество в возобновлении диалога между Москвой и Киевом. После разговора Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов в Белом доме. Основные заявления президента США — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

О конфликте и переговорах РФ и Украины

  • Было бы здорово, если бы Ватикан стал еще одной площадкой для них.
  • США не выходят из процесса мирного урегулирования.
  • Я думаю, что что-то произойдет. А если нет, я просто отойду, и им придется продолжать.
  • У меня есть определенная (красная.— «Ъ») линия, после которой Вашингтон выйдет из переговоров, но я не хочу говорить об этом.
  • Это была европейская ситуация. Она должна была остаться европейской.
  • США не следовало вмешиваться. Это не наша война. Не моя.

О новых санкциях против РФ

  • Есть шанс чего-то достичь на переговорах. Если ввести санкции, можно сделать намного хуже.
  • Может быть, настанет время, когда это произойдет.

Об отношениях США и Украины

  • Американских военнослужащих на территории Украины нет и не будет.
  • США выделили, я думаю, рекордные для иностранного государства суммы.

О Путине

  • Приятный джентльмен. У нас был хороший разговор, мы достигли прогресса.
  • Я действительно верю в то, что он хочет положить этому конец.

О Зеленском

  • Владимир Зеленский не самый легкий в ведении дел, но он хочет остановить это (украинский конфликт.— «Ъ»).
  • Я смогу ответить, достаточно ли усилий прикладывает Киев для завершения конфликта, через две или четыре недели.

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