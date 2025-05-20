Главные заявления Трампа по итогам телефонного разговора с Путиным

Президенты России и США провели телефонный разговор, который длился более двух часов. В это время Владимир Путин находился в здании образовательного комплекса «Сириус» в Сочи. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным» и поблагодарил президента США за посредничество в возобновлении диалога между Москвой и Киевом. После разговора Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов в Белом доме. Основные заявления президента США — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

О конфликте и переговорах РФ и Украины

Было бы здорово, если бы Ватикан стал еще одной площадкой для них.

США не выходят из процесса мирного урегулирования.

Я думаю, что что-то произойдет. А если нет, я просто отойду, и им придется продолжать.

У меня есть определенная (красная.— «Ъ» ) линия, после которой Вашингтон выйдет из переговоров, но я не хочу говорить об этом.

) линия, после которой Вашингтон выйдет из переговоров, но я не хочу говорить об этом. Это была европейская ситуация. Она должна была остаться европейской.

США не следовало вмешиваться. Это не наша война. Не моя.

О новых санкциях против РФ

Есть шанс чего-то достичь на переговорах. Если ввести санкции, можно сделать намного хуже.

Может быть, настанет время, когда это произойдет.

Об отношениях США и Украины

Американских военнослужащих на территории Украины нет и не будет.

США выделили, я думаю, рекордные для иностранного государства суммы.

О Путине

Приятный джентльмен. У нас был хороший разговор, мы достигли прогресса.

Я действительно верю в то, что он хочет положить этому конец.

О Зеленском