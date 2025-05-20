Слуцкий: пропаганда чайлдфри — это процент по ипотеке, а не сериалы

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал обсуждение в интернете блокировки фильма «Гарри Поттер» и сериала «Игра престолов» из-за пропаганды чайлдфри (отказа от деторождения). По словам депутата, рождаемость в России падает не из-за сериалов, а из-за того, что люди не могут позволить себе жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

19 мая «Парламентская газета» опубликовала материал, в котором предположила, что указанные фильмы могут подпасть под критерии Роскомнадзора для блокировки материалов, содержащих пропаганду чайлдфри. Роскомнадзор эту информацию опроверг, назвав доводы журналистов безосновательными.

«С такими процентными ставками по ипотеке своя квартира или дом семьям с детьми просто недоступны. Процент по ипотеке — вот что сейчас пропаганда чайлдфри!» — сказал господин Слуцкий, комментируя публикации СМИ. Он отметил, что реально изменить ситуацию с рождаемостью в стране могут только рост качества жизни и комплексная поддержка семей с детьми.

Полина Мотызлевская