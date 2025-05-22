Правительство внесло в ГД проект о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается поэтапно внедрить цифровой рубль в бюджетный процесс. С 1 октября планируется разрешить оплачивать цифровой валютой часть расходов федерального бюджета, которые согласует правительство и Банк России. С 1 января 2026 года цифровым рублем можно будет оплачивать любые расходы.

Также с 1 января правительство хочет разрешить использовать цифровой рубль для получения доходов в федеральный бюджет, перевода средств федеральным бюджетным и автономным учреждениям. С 1 июля 2027 года планируется распространить механизм на бюджеты регионов, муниципалитетов. Это же должно коснуться государственных внебюджетных фондов

Сегодня, 22 мая, Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном введении в оборот цифрового рубля в платежную систему РФ. Принятие проекта обяжет кредитные организации обеспечивать своим клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля.