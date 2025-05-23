Минобороны сообщило об уничтожении более тысячи украинских БПЛА с 20 мая

Средства ПВО России уничтожили 1177 беспилотников во время массированной атаки ВСУ с 20:00 мск 20 мая до 8:00 мск 23 мая. 788 БПЛА были перехвачены вне зоны СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Число сбитых украинских дронов за неделю составило 1548. С 17 мая силы ПВО уничтожили 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, следует из сводки военного ведомства.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли 12 ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по позициям ВСУ. В результате были поражены предприятия ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов. Российская армия поразила места производства и хранения БПЛА, а также пункты дислокации вооруженных формирований, добавили в министерстве.

Из-за налета беспилотников в некоторых российских регионах 21–22 мая ограничивали мобильный интернет и приостанавливали работу аэропортов. В Москве было задержано более 160 рейсов.