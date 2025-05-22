Штурмовиков обвинили в мародерстве

Как стало известно “Ъ”, в Курской области военными следственными органами СКР расследуется уголовное дело в отношении военнослужащих, объединившихся в банду для совершения актов мародерства в зоне боевых действий. На счету военных, по версии следствия, помимо хищений с мест боев — убийство, совершенное с особой жестокостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Одним из фигурантов расследования является военнослужащий Михаил Осипов. По ходатайству следователя военного следственного управления СКР он был арестован по месту совершения предполагаемого преступления, относящегося к юрисдикции Курского гарнизонного военного суда. Защита Осипова дважды обжаловала избранную ему меру пресечения во Втором западном окружном военном суде (Москва), который ее не изменил.

Из судебных документов следует, что Осипов с другими фигурантами (всего, как сообщил источник “Ъ”, по уголовному делу проходит пять человек) обвиняется в бандитизме, убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, и мародерстве (ст. 209, 105 и 351.2 УК).

Обстоятельства расследования преступлений, совершенных военнослужащими, участвовавшими в отражении нападения ВСУ на Курскую область, не раскрываются. Но в деле другого солдата Александра Лисунова, которого арестовали вместе с Осиповым в том же Курском ГВС по обвинению в пособничестве убийству, но потом осудили в особом порядке в связи с признанием вины за сокрытие преступления (ст. 316 УК), приводится один из вменяемых в вину эпизодов.

Военные, чтобы причинить страдания своей жертве, из АК-74 выпустили ему в ноги не менее семи пуль, а потом добили выстрелом в голову, говорится в деле. Тело, чтобы скрыть следы преступления, спустили в подвал разрушенного дома, облили горючим и подожгли.

В сокрытии следов и принимал участие, по данным следствия, осужденный военный.

Один из адвокатов, участвовавший в разбирательстве, рассказал “Ъ”, что речь идет о подразделении штурмовиков, непосредственно участвовавших в боевых действиях. По его словам, следствие вменяет в вину военнослужащим убийство сослуживца, с которым у них произошел конфликт. Однако сами фигуранты говорят, что разобрались они с так называемым «бегунком», который пытался уклониться от участия в боевых действиях, а потом и вовсе исчезнуть с передовой. Они также отрицают грабежи и разбои, а говорят, что в брошенных зданиях брали какую-то мелочь, которая могла пригодиться, чтобы обустроить солдатский быт.

Защита Михаила Осипова утверждала на заседании апелляционной инстанции, что его взяли, как следует не разобравшись, и что он к инкриминируемым преступлениям не причастен вовсе. Адвокаты просили его освободить, передав под надзор командования части, но судьи им отказали.

В качестве обстоятельства, препятствующего освобождению, было указано, что на службе Осипов не исправился, а до поступления на нее был судим. По данным “Ъ”, он получил срок за убийство в ДНР.

Адвокаты парировали данный тезис тем, что прежняя судимость с обвиняемого сейчас в новом убийстве и мародерстве была снята, так как, участвуя в боевых действиях штурмовиком, он был удостоен госнаграды.

Николай Сергеев, Алексей Соковнин