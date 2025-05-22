Вице-губернатор злоупотребил доверием главы Кубани

Александр Нестеренко, до 21 мая занимавший должность заместителя главы Краснодарского края по вопросам строительства, стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По месту жительства экс-чиновника и в его кабинете в администрации региона проведены обыски, а сам он задержан. Накануне губернатор Вениамин Кондратьев уволил своего заместителя за срыв сроков ввода в эксплуатацию нескольких десятков социальных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Нестеренко

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Александр Нестеренко

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как стало известно “Ъ”, в Краснодаре правоохранительные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) в отношении бывшего заместителя губернатора Краснодарского края по вопросам строительства Александра Нестеренко. Фигурант дела задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании для него меры пресечения. В служебном кабинете экс-чиновника и у него дома проведены обыски, сообщил собеседник “Ъ” в силовых структурах.

По данным СМИ, ущерб по уголовному делу — более 100 млн руб.

Подробности обвинения не приводятся; по данным “Ъ”, уголовное преследование Александра Нестеренко связано с высказанными накануне претензиями со стороны губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. «Предложил своему заместителю Александру Нестеренко покинуть пост. Он курировал строительную сферу региона, которая за последнее время не показала результатов. Человек, не показывающий результатов, не может продолжать работу на таком ответственном посту»,— написал в своем Telegram-канале глава региона.

По информации главы Краснодарского края Кондратьева, до конца текущего года в регионе должны быть введены в строй 149 социальных объектов. Сейчас работы более чем на половине из них не укладываются в сроки. Самая проблемная ситуация складывается с объектами здравоохранения: 8 из 12 строящихся на Кубани поликлиник отстают от графика.

Срывы сроков происходят и в проектах образовательных учреждений: в 2024 году в регионе должны были сдать в эксплуатацию три школы, но работы на этих объектах до сих пор не завершены.

Примечательно, что срывы сроков строительства поликлиник, больниц и школ упоминаются и в уголовном деле в отношении предшественника Александра Нестеренко — экс-вице-губернатора по вопросам строительства Сергея Власова, который был задержан в мае 2024 года, а затем уволен с должности. В настоящее время уголовное дело в отношении экс-вице-губернатора Власова о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) рассматривает Первомайский районный суд Краснодара. По версии обвинения, вице-губернатор получил 3 млн руб. от директора НАО «Региональная строительная компания Краснодарского края» (РСК) Василия Хеймана. РСК работала в проектах строительства и ремонта социальных объектов в Краснодарском крае и Херсонской области, при этом строители периодически срывали сроки исполнения контрактов. Обвинение считает, что Василий Хейман передал средства курирующему вице-губернатору за общее покровительство, однако, судя по содержанию допросов свидетелей в суде, под покровительством подразумевалось в том числе урегулирование вопросов со сроками.

Сергей Власов не признает вину и утверждает, что у него не было полномочий для вмешательства в деятельность застройщиков.

Анна Перова, Краснодар