Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен командующим Сухопутными войсками РФ

Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен новым командующим Сухопутными войсками. Министр обороны России Андрей Белоусов передал ему соответствующий штандарт. Об этом сообщает газета «Красная звезда». Ранее господин Мордвичев командовал войсками группировки «Центр».

«Уверен, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности»,— сказал Андрей Белоусов на вручении штандарта.

Ранее в ходе специальной военной операции Андрей Мордвичев командовал группировкой российских войск, освободившей Мариуполь. В 2024 году он, руководя группировкой войск «Центр», принимал участие во взятии Авдеевки в ДНР. Позже его удостоили звания Героя России.

Бывшего командующего Сухопутными войсками — генерала армии Олега Салюкова — указом президента России Владимира Путина назначили заместителем секретаря Совета безопасности.